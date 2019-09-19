Описаны последние дни жизни умершего от неизлечимой болезни экс-игрока «Зенита»
Друг и биограф Фернандо Риксена Винсент де Врис рассказал о состоянии бывшего футболиста в последние дни его жизни. Его слова приводит AD.
Друг и биограф Фернандо Риксена Винсент де Врис рассказал о состоянии бывшего футболиста в последние дни его жизни. Его слова приводит AD.
Де Врис заявил, что видел изможденного Риксена за 10 дней до его смерти. По его словам,
Де Врис добавил, что последние три дня голландец находился почти без сознания. «Его жизнь была коротка, но прекрасна. На самом деле он прожил на 2−3 года дольше, чем предполагалось», — подытожил он.
Риксен скончался 18 сентября. С 2013 года голландец боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью парализовал его. Он отказался от эвтаназии и последние дни провел в хосписе в Шотландии.
Футболист известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.