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09:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Описаны последние дни жизни умершего от неизлечимой болезни экс-игрока «Зенита»

Друг и биограф Фернандо Риксена Винсент де Врис рассказал о состоянии бывшего футболиста в последние дни его жизни. Его слова приводит AD.

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Источник: РИА "Новости"

Де Врис заявил, что видел изможденного Риксена за 10 дней до его смерти. По его словам, экс-футболист пытался через компьютер объяснить окружающим, что очень устал. «У Фернандо бывали плохие дни, но он всегда их преодолевал. А тогда я впервые осознал, что он уже не сможет это сделать», — отметил друг спортсмена.

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Де Врис добавил, что последние три дня голландец находился почти без сознания. «Его жизнь была коротка, но прекрасна. На самом деле он прожил на 2−3 года дольше, чем предполагалось», — подытожил он.

Риксен скончался 18 сентября. С 2013 года голландец боролся с боковым амиотрофическим склерозом. Неизлечимый недуг лишил бывшего футболиста речи и полностью парализовал его. Он отказался от эвтаназии и последние дни провел в хосписе в Шотландии.

Футболист известен по выступлениям за «Глазго Рейнджерс» и «Зенит». В составе российской команды он выиграл чемпионат страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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