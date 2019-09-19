Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
АПОЭЛ
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Севилья
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Мальме
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Лугано
Футбол. Еврокубки
19:55
Базель
Краснодар
Футбол. Еврокубки
19:55
Хетафе
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Спортинг
Футбол. Еврокубки
19:55
ЛАСК
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
Ренн
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
ЧФР
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:55
Айнтрахт Ф
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Эспаньол
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсбург
Александрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Сент-Этьен
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия М
Вольфсберг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
АЗ
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
11:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дело об избиении омоновца на стадионе в Петербурге дошло до суда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Артема Прохорова, обвиняемого в избиении омоновца в августе на «Газпром-Арене», сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Артема Прохорова», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело пока не принято к производству.

В перерыве матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (1:1), прошедшего в Санкт-Петербурге 3 августа, произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОН, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что после окончания матча со стороны болельщиков в омоновцев бросили тяжелый предмет. В результате сотрудник ОМОН получил травму. Позднее были задержаны несколько подозреваемых.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
«Локомотив» в лидерах, «Реал» унижен: завершился первый тур ЛЧ
Кокорин приступит к работе с «Зенитом» в конце недели
«Человек-эпоха». Константину Цзю — 50 лет
«Это край». ЦСКА стартует в Лиге Европы в 40-тысячной деревне
Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Голкипер «Байера» о матче с «Локомотивом»: Команда разочарована
Зидан о матче с ПСЖ: Сложно смириться с таким поражением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь