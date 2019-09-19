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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трех фанатов на год отлучили от футбола за петарды на матче «Тамбов» — ЦСКА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Трем зрителям матча футбольной премьер-лиги «Тамбов» — ЦСКА запретили в течение года посещать стадионы за бросание петард во время игры, также они оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Саранска.

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Источник: Спорт РИА Новости

Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 обыграли на выезде «Тамбов» в матче 9-го тура чемпионата России, который прошел в воскресенье в Саранске.

«Как установил суд, 15 сентября двое жителей Москвы и житель Нижнего Новгорода, находясь на стадионе “Мордовия-Арена”, во время матча поджигали петарды и бросали их на трибуну под ноги или под сиденье, чем создали угрозу жизни и здоровью — своих и других болельщиков, находящихся на трибуне», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что все трое признали свою вину и раскаялись. «Постановлениями суда каждому правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения на срок 1 год», — подчеркивается в сообщении.

Тамбов
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 915.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 17145 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянВиктор Гончаренко
Голы
Кристиян Бистрович84′
Хердур Магнуссон(Игорь Дивеев)90+4′
Нереализованные пенальти
Федор Чалов66′
Составы команд
88Гиорги Шелия
35Игорь Акинфеев
2Алексей Рыбин
23Хердур Магнуссон
90′
27Алексей Грицаенко
78Игорь Дивеев
55Максим Осипенко
2Мариу Фернандес
58Адессойе Ойеволе
8Никола Влашич
19Георгий Мелкадзе
98Иван Обляков
44′
92Валерий Чуперка
72′72′
9Федор Чалов
3Гурам Тетрашвили
19Такума Нисимура
30Сослан Таказов
87′
27Седрик Гогуа
19′48′
48Андрей Часовских
31Звонимир Шарлия
77Михаил Костюков
78′
20Константин Кучаев
79′
25Павел Карасев
11Лукас Сантос
14Хызыр Аппаев
82′
7Ильзат Ахметов
84′
17Хетаг Хосонов
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты4
10Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые8
9Фолы12
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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