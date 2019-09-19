Трех фанатов на год отлучили от футбола за петарды на матче «Тамбов» — ЦСКА
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Трем зрителям матча футбольной
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Трем зрителям матча футбольной
Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 обыграли на выезде «Тамбов» в матче 9-го тура чемпионата России, который прошел в воскресенье в Саранске.
«Как установил суд, 15 сентября двое жителей Москвы и житель Нижнего Новгорода, находясь на стадионе “Мордовия-Арена”, во время матча поджигали петарды и бросали их на трибуну под ноги или под сиденье, чем создали угрозу жизни и здоровью — своих и других болельщиков, находящихся на трибуне», — говорится в сообщении суда.
Отмечается, что все трое признали свою вину и раскаялись. «Постановлениями суда каждому правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения на срок 1 год», — подчеркивается в сообщении.
|Александр Григорян
|Виктор Гончаренко
|Кристиян Бистрович
|84′
|Хердур Магнуссон(Игорь Дивеев)
|90+4′
|Федор Чалов
|66′
|88
|Гиорги Шелия
|35
|Игорь Акинфеев
|2
|Алексей Рыбин
|23
|Хердур Магнуссон
90′
|27
|Алексей Грицаенко
|78
|Игорь Дивеев
|55
|Максим Осипенко
|2
|Мариу Фернандес
|58
|Адессойе Ойеволе
|8
|Никола Влашич
|19
|Георгий Мелкадзе
|98
|Иван Обляков
44′
|92
|Валерий Чуперка
72′72′
|9
|Федор Чалов
|3
|Гурам Тетрашвили
|19
|Такума Нисимура
|30
|Сослан Таказов
87′
|27
|Седрик Гогуа
19′48′
|48
|Андрей Часовских
|31
|Звонимир Шарлия
|77
|Михаил Костюков
78′
|20
|Константин Кучаев
79′
|25
|Павел Карасев
|11
|Лукас Сантос
|14
|Хызыр Аппаев
82′
|7
|Ильзат Ахметов
84′
|17
|Хетаг Хосонов
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)