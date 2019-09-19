Трех фанатов на год отлучили от футбола за петарды на матче «Тамбов» — ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 обыграли на выезде «Тамбов» в матче 9-го тура чемпионата России, который прошел в воскресенье в Саранске.

«Как установил суд, 15 сентября двое жителей Москвы и житель Нижнего Новгорода, находясь на стадионе “Мордовия-Арена”, во время матча поджигали петарды и бросали их на трибуну под ноги или под сиденье, чем создали угрозу жизни и здоровью — своих и других болельщиков, находящихся на трибуне», — говорится в сообщении суда.