Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию. Условно-досрочного освобождения ожидает и Протасовицкий, заседание пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.