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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Владелец «Краснодара» отказался комментировать контракт Мамаева

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий не стал отвечать на вопрос о контракте полузащитника Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: Спорт РИА Новости

Галицкий принимал участие в очередном исполкоме РФС и после заседания прошел мимо журналистов, отказавшись давать комментарии.

У Павла Мамаева действующий контракт с «Краснодаром», который истекает в декабре 2019 года.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию. Условно-досрочного освобождения ожидает и Протасовицкий, заседание пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.

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