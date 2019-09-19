Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в четверг прошел медицинский осмотр и в ближайшее время прибудет в расположение команды, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в четверг прошел медицинский осмотр и в ближайшее время прибудет в расположение команды, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
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«Футболист прошел проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажере и беговой дорожке», — говорится в сообщении «Зенита».
Во вторник в
Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016 года, до этого он с 2008 по 2015 год выступал за московское «Динамо». В составе петербургского клуба 28-летний форвард выиграл Кубок и Суперкубок России в 2016 году, а по итогам прошлого сезона получил золотую медаль за победу в чемпионате страны, несмотря на то, что успел провести всего три матча в