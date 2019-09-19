Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Кокорин, осужденный за драки в Москве и освобожденный судом условно-досрочно, во вторник покинул исправительную колонию в Белгородской области. Также во вторник генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил РИА Новости, что клуб и Кокорин по взаимной договоренности подписали контракт до конца сезона.

Кокорин перешел в «Зенит» в январе 2016 года, до этого он с 2008 по 2015 год выступал за московское «Динамо». В составе петербургского клуба 28-летний форвард выиграл Кубок и Суперкубок России в 2016 году, а по итогам прошлого сезона получил золотую медаль за победу в чемпионате страны, несмотря на то, что успел провести всего три матча в премьер-лиге до ареста в октябре 2018 года.