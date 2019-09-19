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17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун может пропустить матч с «Рубином» из-за повреждения связок голеностопа

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рискует пропустить матч 10-го тура чемпионата России против «Рубина». Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе питерского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

— У Азмуна повреждение связок голеностопа. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе. Его участие в ближайшем матче против «Рубина» пока под вопросом, — сообщили в пресс-службе «Зенита».

Азмун получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион» (1:1). Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет 21 сентября в 19:00.

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