Матч между «Уфой» и «Спартаком» откроет программу 10-го тура чемпионата России по футболу
ТАСС, 20 сентября. Программа 10-го тура Российской
ТАСС, 20 сентября. Программа 10-го тура Российской
Встреча с «Уфой» может стать определяющей для московской команды. «Спартак» провел мощную трансферную кампанию, нынешним летом клуб пополнили полузащитники Гус Тил, Резиуан Мирзов и Алекс Крал, а также форварды Эсекьель Понсе, Андре Шюррле и Джордан Ларссон, однако результаты москвичей на старте сезона не внушают оптимизма. Команда Олега Кононова в девяти встречах РПЛ одержала четыре победы, потерпела три поражения, дважды сыграла вничью и находится на шестом месте в турнирной таблице с 14 очками.
В последних двух встречах «Спартак» потерпел поражения, уступив петербургскому «Зениту» (0:1) и екатеринбургскому «Уралу» (1:2). В чемпионате дела идут неважно, а из еврокубков команда уже вылетела, уступив португальской «Браге» по сумме двух матчей (общий счет — 1:3) в раунде
На этой почве появилась информация, что «Спартак» активно ищет замену специалисту. Ходили слухи, что москвичи ведут переговоры с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, однако владелец клуба Леонид Федун опроверг эту информацию. Ранее он в интервью газете «Спорт-Экспресс» сообщил, что Кононов доработает как минимум до декабря нынешнего года.
«Уфа» идет на девятом месте с 11 очками в активе. Как и «Спартак», подопечные Вадима Евсеева не побеждали в двух последних встречах национального первенства. В восьмом туре «Уфа» уступила «Оренбургу» (1:2), а в девятом сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0). В матче со «Спартаком» команде не поможет форвард Дмитрий Сысуев, продолжающий восстанавливаться после травмы.