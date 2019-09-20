Матч между «Уфой» и «Спартаком» откроет программу 10-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Встреча с «Уфой» может стать определяющей для московской команды. «Спартак» провел мощную трансферную кампанию, нынешним летом клуб пополнили полузащитники Гус Тил, Резиуан Мирзов и Алекс Крал, а также форварды Эсекьель Понсе, Андре Шюррле и Джордан Ларссон, однако результаты москвичей на старте сезона не внушают оптимизма. Команда Олега Кононова в девяти встречах РПЛ одержала четыре победы, потерпела три поражения, дважды сыграла вничью и находится на шестом месте в турнирной таблице с 14 очками. Красно-белые мало забивают (11) и много пропускают (10), у клуба проблемы во всех линиях, но это не связано с уровнем исполнителей.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 10, 20.09.2019, 17:30 Уфа - Спартак -

В последних двух встречах «Спартак» потерпел поражения, уступив петербургскому «Зениту» (0:1) и екатеринбургскому «Уралу» (1:2). В чемпионате дела идут неважно, а из еврокубков команда уже вылетела, уступив португальской «Браге» по сумме двух матчей (общий счет — 1:3) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Неудовлетворительный результат в матче с «Уфой» может стать фатальным для главного тренера.

На этой почве появилась информация, что «Спартак» активно ищет замену специалисту. Ходили слухи, что москвичи ведут переговоры с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, однако владелец клуба Леонид Федун опроверг эту информацию. Ранее он в интервью газете «Спорт-Экспресс» сообщил, что Кононов доработает как минимум до декабря нынешнего года.

К матчу с «Уфой» москвичи подходят в полной боевой готовности. Из кадровых проблем можно выделить потерю Мирзова, у которого есть небольшое повреждение. Также голкипер Александр Селихов перенес операцию после травмы ахиллова сухожилия.