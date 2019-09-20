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00:45 (мск), источник: ТАСС

Матч между «Уфой» и «Спартаком» откроет программу 10-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 сентября. Программа 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) откроется встречей между «Уфой» и московским «Спартаком». Матч пройдет в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:30 мск, главным арбитром назначен Алексей Сухой из Люберец.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча с «Уфой» может стать определяющей для московской команды. «Спартак» провел мощную трансферную кампанию, нынешним летом клуб пополнили полузащитники Гус Тил, Резиуан Мирзов и Алекс Крал, а также форварды Эсекьель Понсе, Андре Шюррле и Джордан Ларссон, однако результаты москвичей на старте сезона не внушают оптимизма. Команда Олега Кононова в девяти встречах РПЛ одержала четыре победы, потерпела три поражения, дважды сыграла вничью и находится на шестом месте в турнирной таблице с 14 очками. Красно-белые мало забивают (11) и много пропускают (10), у клуба проблемы во всех линиях, но это не связано с уровнем исполнителей.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 10, 20.09.2019, 17:30

Уфа-Спартак-

В последних двух встречах «Спартак» потерпел поражения, уступив петербургскому «Зениту» (0:1) и екатеринбургскому «Уралу» (1:2). В чемпионате дела идут неважно, а из еврокубков команда уже вылетела, уступив португальской «Браге» по сумме двух матчей (общий счет — 1:3) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Неудовлетворительный результат в матче с «Уфой» может стать фатальным для главного тренера.

На этой почве появилась информация, что «Спартак» активно ищет замену специалисту. Ходили слухи, что москвичи ведут переговоры с бывшим главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, однако владелец клуба Леонид Федун опроверг эту информацию. Ранее он в интервью газете «Спорт-Экспресс» сообщил, что Кононов доработает как минимум до декабря нынешнего года.

К матчу с «Уфой» москвичи подходят в полной боевой готовности. Из кадровых проблем можно выделить потерю Мирзова, у которого есть небольшое повреждение. Также голкипер Александр Селихов перенес операцию после травмы ахиллова сухожилия.

«Уфа» идет на девятом месте с 11 очками в активе. Как и «Спартак», подопечные Вадима Евсеева не побеждали в двух последних встречах национального первенства. В восьмом туре «Уфа» уступила «Оренбургу» (1:2), а в девятом сыграла вничью с московским «Динамо» (0:0). В матче со «Спартаком» команде не поможет форвард Дмитрий Сысуев, продолжающий восстанавливаться после травмы.

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