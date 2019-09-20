Встреча с сотрудниками ГИБДД лишила Кержакова 70 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Кержаков проезжал мимо Финляндского вокзала, когда дежурившие полицейские остановили его Lexus и пригласили футболиста пройти к ним в машину. Отмечается, что после недолгой беседы спортсмен был отпущен. При этом он заплатил полицейским 70 тысяч рублей.

В феврале этого года стало известно о долгах Кержакова по алиментам. Сообщалось, что он должен первой жене Марии Головой 13,5 миллиона рублей. В июне вторая супруга футболиста Милана Тюльпанова также подала иск о неуплате алиментов.