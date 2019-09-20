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12:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Встреча с сотрудниками ГИБДД лишила Кержакова 70 тысяч рублей

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков был остановлен сотрудниками ГИБДД в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Кержаков проезжал мимо Финляндского вокзала, когда дежурившие полицейские остановили его Lexus и пригласили футболиста пройти к ним в машину. Отмечается, что после недолгой беседы спортсмен был отпущен. При этом он заплатил полицейским 70 тысяч рублей.

В феврале этого года стало известно о долгах Кержакова по алиментам. Сообщалось, что он должен первой жене Марии Головой 13,5 миллиона рублей. В июне вторая супруга футболиста Милана Тюльпанова также подала иск о неуплате алиментов.

Кержаков трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны в составе «Зенита». Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

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