Футболист «Зенита» Кокорин прошел медосмотр и начал тренироваться

Во вторник Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за «Динамо» (2008−2013, 2013−2015) и махачкалинский «Анжи» (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).