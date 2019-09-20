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15:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Кокорин прошел медосмотр и начал тренироваться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко.

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Во вторник Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО.

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Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб заключил с Кокориным контракт до конца нынешнего сезона. С 1 июля Кокорин являлся свободным агентом.

«Кокорин успешно прошел медосмотр и приступил к тренировкам по индивидуальной программе», — сказал Макаренко.

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за «Динамо» (2008−2013, 2013−2015) и махачкалинский «Анжи» (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).

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