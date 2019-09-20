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16:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорина оставили без футбола

Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

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Решение было принято комитетом по статусу игроков. Кокорин отстранен на срок в пять месяцев.

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу после двух с лишним месяцев пребывания в колонии. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

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