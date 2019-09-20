Кокорина оставили без футбола
Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Об этом в
Российский футбольный союз (РФС) отказался регистрировать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Об этом в
Решение было принято комитетом по статусу игроков. Кокорин отстранен на срок в пять месяцев.
17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу после двух с лишним месяцев пребывания в колонии. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Отмечается, что он будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Последний раз форвард выходил на поле в составе