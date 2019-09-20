Джикия пропустит матч РПЛ с «Уфой»

Встреча «Уфа» — «Спартак» пройдет в столице Башкирии в пятницу и начнется в 17:30. Джикия не вошел в заявку москвичей на игру. В стартовом составе защитника заменит Илья Кутепов, а капитаном «красно-белых» будет Роман Зобнин.