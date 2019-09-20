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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джикия пропустит матч РПЛ с «Уфой»

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не поможет команде в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Уфой», сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Уфа» — «Спартак» пройдет в столице Башкирии в пятницу и начнется в 17:30. Джикия не вошел в заявку москвичей на игру. В стартовом составе защитника заменит Илья Кутепов, а капитаном «красно-белых» будет Роман Зобнин.

«Капитан команды Георгий Джикия пропустит сегодняшний матч в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру», — говорится в сообщении.

Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр Максименко (вратарь), Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Айртон Лукас, Роман Зобнин (капитан), Аяз Гулиев, Гус Тиль, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев, Эсекель Понсе.

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