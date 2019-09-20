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17:34 (мск), источник: Sport24

В РФС объяснили, почему отказали «Зениту» в регистрации Кокорина

Представитель комитета РФС по статусу игроков объяснил, почему было отказано в удовлетворении заявления «Зенита» о регистрации нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.

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«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований.

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Изучив представленные документы, комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года).

При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм — исключений регламентных документов РФС, — объяснили Sport24 в комитете РФС по статусу игроков.

На этой неделе, 17 сентября, Кокорин вышел на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению. Его новый контракт с «Зенитом» рассчитан до конца этого сезона.

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10:42 (мск)© Ньюстюб
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