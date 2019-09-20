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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Впервые в годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о решении Российского футбольного союза отказать «Зениту» в заявке на первую половину сезона форварда Александра Кокорина.

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«Я ждал комментария клуба «Зенит». Потому что комментарий Семака эмоционален. С Семаком легко солидаризироваться, тем не менее в данном случае закон есть закон. Гендиректор «Зенита» Медведев называет причины отказа «процедурными» — весь закон является своего рода процедурой.

Что касается Сергея Богдановича, то я очень хорошо понимаю: в глазах сопредседателя предвыборного штаба нового губернатора СПб Беглова следование ей может выглядеть досадным казусом. Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансокна. Но вообще-то, кажется, в первый раз в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное. От и до, без понятий…" — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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18 сентября© Ньюстюб
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