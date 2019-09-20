«Спартак» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв «Уфе»
УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» уступили «Уфе» со счетом 0:1 в матче десятого тура Российской
УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» уступили «Уфе» со счетом 0:1 в матче десятого тура Российской
Единственный гол в свои ворота забил защитник «Спартака» Николай Рассказов (13-я минута). «Уфа» нанесла по воротам соперника 12 ударов, однако ни один из них не пришелся в створ ворот, на счету «Спартака» девять ударов и пять — в створ. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов.
Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия пропустил матч
«Спартак» потерпел четвертое поражение в последних последних пяти матчах и третье кряду в РПЛ. Ранее «Спартак» дома уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2), петербургскому «Зениту» (0:1), а также португальской «Браге» (1:2) в раунде
«Спартак» опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после десяти матчей. «Уфа» поднялась на шестую строчку, также имея в активе 14 очков, опережая столичный клуб по результату личной встречи.
В следующем туре 29 сентября «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом», «Уфа» встретится в гостях с казанским «Рубином». «Спартак» 25 сентября на выезде встретится с «КамАЗом» (Набережные Челны) в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет в гостях с «Чайкой» (Ростовская область).
|Вадим Евсеев
|Олег Кононов
|Николай Рассказов
|13′
|31
|Александр Беленов
|98
|Александр Максименко
|33
|Александр Сухов
|92
|Николай Рассказов
|2
|Данил Круговой
|6
|Айртон
|4
|Алексей Никитин
|2
|Самюэль Жиго
16′
|15
|Александр Пуцко
|29
|Илья Кутепов
86′
|55
|Джемал Табидзе
74′
|10
|Зелимхан Бакаев
|8
|Кэтэлин Карп
|8
|Гус Тил
79′
|74
|Даниил Фомин
|47
|Роман Зобнин
|23
|Данила Емельянов
80′
|20
|Андре Шюррле
72′81′
|22
|Артем Голубев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|10
|Оливье Тилль
26′78′
|19
|Эсекиэль Понсе
69′
|32
|Андрес Вомбергар
|23
|Джордан Ларссон
|57
|Вячеслав Кротов
65′
|7
|Аяз Гулиев
33′58′
|11
|Ловро Бизяк
|33
|Алекс Крал
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|9
|0
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)