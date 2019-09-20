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19:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв «Уфе»

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» уступили «Уфе» со счетом 0:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в свои ворота забил защитник «Спартака» Николай Рассказов (13-я минута). «Уфа» нанесла по воротам соперника 12 ударов, однако ни один из них не пришелся в створ ворот, на счету «Спартака» девять ударов и пять — в створ. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов.

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия пропустил матч из-за мышечного переутомления. Капитаном московского клуба в игре с «Уфой» был полузащитник Роман Зобнин. В основном составе Джикию заменил Илья Кутепов.

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«Спартак» потерпел четвертое поражение в последних последних пяти матчах и третье кряду в РПЛ. Ранее «Спартак» дома уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2), петербургскому «Зениту» (0:1), а также португальской «Браге» (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Спартак» опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после десяти матчей. «Уфа» поднялась на шестую строчку, также имея в активе 14 очков, опережая столичный клуб по результату личной встречи.

В следующем туре 29 сентября «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом», «Уфа» встретится в гостях с казанским «Рубином». «Спартак» 25 сентября на выезде встретится с «КамАЗом» (Набережные Челны) в рамках 1/16 финала Кубка России, «Уфа» сыграет в гостях с «Чайкой» (Ростовская область).

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Уфа
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1020.09.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевОлег Кононов
Голы
Николай Рассказов13′
Составы команд
31Александр Беленов
98Александр Максименко
33Александр Сухов
92Николай Рассказов
2Данил Круговой
6Айртон
4Алексей Никитин
2Самюэль Жиго
16′
15Александр Пуцко
29Илья Кутепов
86′
55Джемал Табидзе
74′
10Зелимхан Бакаев
8Кэтэлин Карп
8Гус Тил
79′
74Даниил Фомин
47Роман Зобнин
23Данила Емельянов
80′
20Андре Шюррле
72′81′
22Артем Голубев
25Лоренсо Мельгарехо
10Оливье Тилль
26′78′
19Эсекиэль Понсе
69′
32Андрес Вомбергар
23Джордан Ларссон
57Вячеслав Кротов
65′
7Аяз Гулиев
33′58′
11Ловро Бизяк
33Алекс Крал
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
0Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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