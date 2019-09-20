«Спартак» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России, проиграв «Уфе»

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол в свои ворота забил защитник «Спартака» Николай Рассказов (13-я минута). «Уфа» нанесла по воротам соперника 12 ударов, однако ни один из них не пришелся в створ ворот, на счету «Спартака» девять ударов и пять — в створ. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов.

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия пропустил матч из-за мышечного переутомления. Капитаном московского клуба в игре с «Уфой» был полузащитник Роман Зобнин. В основном составе Джикию заменил Илья Кутепов.

«Спартак» потерпел четвертое поражение в последних последних пяти матчах и третье кряду в РПЛ. Ранее «Спартак» дома уступил екатеринбургскому «Уралу» (1:2), петербургскому «Зениту» (0:1), а также португальской «Браге» (1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Спартак» опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после десяти матчей. «Уфа» поднялась на шестую строчку, также имея в активе 14 очков, опережая столичный клуб по результату личной встречи.