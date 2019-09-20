Футболисты «Спартака» уже забивают в свои ворота. У Кононова — 4-е поражение подряд

Источник: Sport24

По сравнению с домашним поражением от «Урала» Олег Кононов сделал три замены. Капитан Георгий Джикия отправился отдыхать, а вместо него шанс получил основной защитник сборной на ЧМ-2018 Илья Кутепов. Вместо Ещенко место на правом фланге занял Рассказов. 12-миллионный новичок «Спартака» Алекс Крал тоже присел — матч с екатеринбуржцами он провалил.

Уже на первых минутах москвичи чуть не потеряли Кутепова из-за травмы, но все обошлось. На скамейке у «Спартака» было только два центральных защитника: Илья Гапонов и Павел Маслов из второй команды.

«Уфе» помог другой защитник красно-белых — Николай Рассказов. Правый латераль должен был перехватить пас от экс-спартаковца Кротова и не дать забить будущему игроку «Зенита» Круговому, а вместо сам оформил автогол. А в конце тайма попал в штангу своих ворот, пытаясь выбить мяч после навеса с углового.

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Во втором тайме «Спартаку» нужно было отыгрываться, но это уже традиционно дается команде Кононова нелегко. Ларссон, Крал, Мельгарехо — ни одна из этих замен не помогла. Снова тащил кипер «Уфы» Александр Беленов: в понедельник он отобрал два очка у «Динамо», несколько раз выручив после выходов один на один, а сегодня отбивал удары спартаковцев. Самый опасный случился на последней минуте — Лоренсо Мельгарехо попал с метра прямо во вратаря. Эти болельщицы «Уфы» точно остались довольны.

«Уфа» 13 раз пробила по воротам Максименко и не попала в створ ни разу, но все равно обыграла и перегнала «Спартак» в таблице. У обеих команд одинаковое количество очков (14, всего 6 до первого места), но за Евсеевым преимущество и в личных встречах, и в разнице голов.

После 4-го поражения подряд («Браге» в Лиге Европы; «Зениту», «Уралу» и теперь «Уфе» в РПЛ) фанаты «Спартака» с нетерпением ждут отставки Олега Кононова. Различные инсайдеры за неделю до выезда в Башкортостан сообщали, что 20 сентября станет решающим днем для белорусского коуча. Хотя владелец «Спартака» в понедельник утверждал совсем другое.