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19:49 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Спартака» уже забивают в свои ворота. У Кононова — 4-е поражение подряд

Отставка неизбежна?

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Источник: Sport24

По сравнению с домашним поражением от «Урала» Олег Кононов сделал три замены. Капитан Георгий Джикия отправился отдыхать, а вместо него шанс получил основной защитник сборной на ЧМ-2018 Илья Кутепов. Вместо Ещенко место на правом фланге занял Рассказов. 12-миллионный новичок «Спартака» Алекс Крал тоже присел — матч с екатеринбуржцами он провалил.

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Уже на первых минутах москвичи чуть не потеряли Кутепова из-за травмы, но все обошлось. На скамейке у «Спартака» было только два центральных защитника: Илья Гапонов и Павел Маслов из второй команды.

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«Уфе» помог другой защитник красно-белых — Николай Рассказов. Правый латераль должен был перехватить пас от экс-спартаковца Кротова и не дать забить будущему игроку «Зенита» Круговому, а вместо сам оформил автогол. А в конце тайма попал в штангу своих ворот, пытаясь выбить мяч после навеса с углового.

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Во втором тайме «Спартаку» нужно было отыгрываться, но это уже традиционно дается команде Кононова нелегко. Ларссон, Крал, Мельгарехо — ни одна из этих замен не помогла. Снова тащил кипер «Уфы» Александр Беленов: в понедельник он отобрал два очка у «Динамо», несколько раз выручив после выходов один на один, а сегодня отбивал удары спартаковцев. Самый опасный случился на последней минуте — Лоренсо Мельгарехо попал с метра прямо во вратаря. Эти болельщицы «Уфы» точно остались довольны.

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«Уфа» 13 раз пробила по воротам Максименко и не попала в створ ни разу, но все равно обыграла и перегнала «Спартак» в таблице. У обеих команд одинаковое количество очков (14, всего 6 до первого места), но за Евсеевым преимущество и в личных встречах, и в разнице голов.

После 4-го поражения подряд («Браге» в Лиге Европы; «Зениту», «Уралу» и теперь «Уфе» в РПЛ) фанаты «Спартака» с нетерпением ждут отставки Олега Кононова. Различные инсайдеры за неделю до выезда в Башкортостан сообщали, что 20 сентября станет решающим днем для белорусского коуча. Хотя владелец «Спартака» в понедельник утверждал совсем другое.

Кононов будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре будем смотреть.
Леонид Федун
Уфа
1:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 1020.09.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 10809 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевОлег Кононов
Голы
Николай Рассказов13′
Составы команд
31Александр Беленов
98Александр Максименко
33Александр Сухов
92Николай Рассказов
2Данил Круговой
6Айртон
4Алексей Никитин
2Самюэль Жиго
16′
15Александр Пуцко
29Илья Кутепов
86′
55Джемал Табидзе
74′
10Зелимхан Бакаев
8Кэтэлин Карп
8Гус Тил
79′
74Даниил Фомин
47Роман Зобнин
23Данила Емельянов
80′
20Андре Шюррле
72′81′
22Артем Голубев
25Лоренсо Мельгарехо
10Оливье Тилль
26′78′
19Эсекиэль Понсе
69′
32Андрес Вомбергар
23Джордан Ларссон
57Вячеслав Кротов
65′
7Аяз Гулиев
33′58′
11Ловро Бизяк
33Алекс Крал
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
0Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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