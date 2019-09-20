Футболисты «Спартака» уже забивают в свои ворота. У Кононова — 4-е поражение подряд
Отставка неизбежна?
Отставка неизбежна?
По сравнению с домашним поражением от «Урала» Олег Кононов сделал три замены. Капитан Георгий Джикия отправился отдыхать, а вместо него шанс получил основной защитник сборной на ЧМ-2018 Илья Кутепов. Вместо Ещенко место на правом фланге занял Рассказов. 12-миллионный новичок «Спартака» Алекс Крал тоже присел — матч с екатеринбуржцами он провалил.
Уже на первых минутах москвичи чуть не потеряли Кутепова
«Уфе» помог другой защитник
Во втором тайме «Спартаку» нужно было отыгрываться, но это уже традиционно дается команде Кононова нелегко. Ларссон, Крал, Мельгарехо — ни одна из этих замен не помогла. Снова тащил кипер «Уфы» Александр Беленов: в понедельник он отобрал два очка у «Динамо», несколько раз выручив после выходов один на один, а сегодня отбивал удары спартаковцев. Самый опасный случился на последней минуте — Лоренсо Мельгарехо попал с метра прямо во вратаря. Эти болельщицы «Уфы» точно остались довольны.
«Уфа» 13 раз пробила по воротам Максименко и не попала в створ ни разу, но все равно обыграла и перегнала «Спартак» в таблице. У обеих команд одинаковое количество очков (14, всего 6 до первого места), но за Евсеевым преимущество и в личных встречах, и в разнице голов.
После 4-го поражения подряд («Браге» в Лиге Европы; «Зениту», «Уралу» и теперь «Уфе» в РПЛ) фанаты «Спартака» с нетерпением ждут отставки Олега Кононова. Различные инсайдеры за неделю до выезда в Башкортостан сообщали, что 20 сентября станет решающим днем для белорусского коуча. Хотя владелец «Спартака» в понедельник утверждал совсем другое.
Кононов будет работать как минимум до декабря. Как минимум. А там, в декабре будем смотреть.
|Вадим Евсеев
|Олег Кононов
|Николай Рассказов
|13′
|31
|Александр Беленов
|98
|Александр Максименко
|33
|Александр Сухов
|92
|Николай Рассказов
|2
|Данил Круговой
|6
|Айртон
|4
|Алексей Никитин
|2
|Самюэль Жиго
16′
|15
|Александр Пуцко
|29
|Илья Кутепов
86′
|55
|Джемал Табидзе
74′
|10
|Зелимхан Бакаев
|8
|Кэтэлин Карп
|8
|Гус Тил
79′
|74
|Даниил Фомин
|47
|Роман Зобнин
|23
|Данила Емельянов
80′
|20
|Андре Шюррле
72′81′
|22
|Артем Голубев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|10
|Оливье Тилль
26′78′
|19
|Эсекиэль Понсе
69′
|32
|Андрес Вомбергар
|23
|Джордан Ларссон
|57
|Вячеслав Кротов
65′
|7
|Аяз Гулиев
33′58′
|11
|Ловро Бизяк
|33
|Алекс Крал
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|9
|0
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)