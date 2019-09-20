«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти [хорошие] моменты», — говорится в сообщении.

Во вторник нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и Мамаев, осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Мамаев выступал за «Краснодар» с июля 2013 года по октябрь 2018-го, за это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом был рассчитан до конца 2019 года. До перехода в «Краснодар» Мамаев выступал за «Торпедо» и ЦСКА.