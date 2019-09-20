«Два слова о нас, остальное — про «Спартак». Евсеева разозлило отношение журналистов к победам «Уфы»

Источник: Sport24

«То, что мы наигрывали до матча, то и забили. Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Естественно, что мы большую часть встречи оборонялись. “Спартак” создавал давление, где-то нам помог вратарь, где-то повезло, но явных атак возле наших ворот не было», — заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Евсеев также взял слово в ходе интервью и пожаловался на однобокое освещение побед «Уфы» над серьезными соперниками.