«Два слова о нас, остальное — про «Спартак». Евсеева разозлило отношение журналистов к победам «Уфы»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в домашнем матче 10-го тура РПЛ.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в домашнем матче 10-го тура РПЛ.
«То, что мы наигрывали до матча, то и забили. Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Естественно, что мы большую часть встречи оборонялись. “Спартак” создавал давление,
«Обыграла “Уфа” “Ростов” — сказали два слова об “Уфе” и 50 слов о “Ростове”. Обыграла “Уфа” “Зенит” — два слова об “Уфе” и 200 слов о “Зените”. Сейчас “Уфа” обыграла “Спартак”, снова будет два слова об “Уфе”, а остальное все — про “Спартак”. Привет студии», — отметил Евсеев.
|Вадим Евсеев
|Олег Кононов
|Николай Рассказов
|13′
|31
|Александр Беленов
|98
|Александр Максименко
|33
|Александр Сухов
|92
|Николай Рассказов
|2
|Данил Круговой
|6
|Айртон
|4
|Алексей Никитин
|2
|Самюэль Жиго
16′
|15
|Александр Пуцко
|29
|Илья Кутепов
86′
|55
|Джемал Табидзе
74′
|10
|Зелимхан Бакаев
|8
|Кэтэлин Карп
|8
|Гус Тил
79′
|74
|Даниил Фомин
|47
|Роман Зобнин
|23
|Данила Емельянов
80′
|20
|Андре Шюррле
72′81′
|22
|Артем Голубев
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|10
|Оливье Тилль
26′78′
|19
|Эсекиэль Понсе
69′
|32
|Андрес Вомбергар
|23
|Джордан Ларссон
|57
|Вячеслав Кротов
65′
|7
|Аяз Гулиев
33′58′
|11
|Ловро Бизяк
|33
|Алекс Крал
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|9
|0
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)