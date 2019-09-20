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21:17 (мск), источник: Sport24

«Два слова о нас, остальное — про «Спартак». Евсеева разозлило отношение журналистов к победам «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в домашнем матче 10-го тура РПЛ.

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Источник: Sport24

«То, что мы наигрывали до матча, то и забили. Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Естественно, что мы большую часть встречи оборонялись. “Спартак” создавал давление, где-то нам помог вратарь, где-то повезло, но явных атак возле наших ворот не было», — заявил Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Евсеев также взял слово в ходе интервью и пожаловался на однобокое освещение побед «Уфы» над серьезными соперниками.

«Обыграла “Уфа” “Ростов” — сказали два слова об “Уфе” и 50 слов о “Ростове”. Обыграла “Уфа” “Зенит” — два слова об “Уфе” и 200 слов о “Зените”. Сейчас “Уфа” обыграла “Спартак”, снова будет два слова об “Уфе”, а остальное все — про “Спартак”. Привет студии», — отметил Евсеев.

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Первый тайм: 1:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 1020.09.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 10809 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевОлег Кононов
Голы
Николай Рассказов13′
Составы команд
31Александр Беленов
98Александр Максименко
33Александр Сухов
92Николай Рассказов
2Данил Круговой
6Айртон
4Алексей Никитин
2Самюэль Жиго
16′
15Александр Пуцко
29Илья Кутепов
86′
55Джемал Табидзе
74′
10Зелимхан Бакаев
8Кэтэлин Карп
8Гус Тил
79′
74Даниил Фомин
47Роман Зобнин
23Данила Емельянов
80′
20Андре Шюррле
72′81′
22Артем Голубев
25Лоренсо Мельгарехо
10Оливье Тилль
26′78′
19Эсекиэль Понсе
69′
32Андрес Вомбергар
23Джордан Ларссон
57Вячеслав Кротов
65′
7Аяз Гулиев
33′58′
11Ловро Бизяк
33Алекс Крал
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
5Голевые моменты3
12Удары (всего)9
0Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы12
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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