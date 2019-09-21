Программа 10-го тура чемпионата России по футболу продолжится в субботу тремя матчами

Источник: РИА "Новости"

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 10, 21.09.2019, 14:00 Ахмат - Крылья Советов -

Матч между «Ахматом» и «Крыльями Советов» начнется в 14:00 мск, главным арбитром назначен Станислав Васильев (Ижевск). Грозненцы уже пять туров не могу выиграть и с восемью очками занимают 13-е место. Домашняя встреча с самарцами, которые находятся на 14-й строчке с семью баллами, станет хорошей возможностью для главного тренера Рашида Рахимова закрыть тему возможного увольнения.

«Ахмату» предстоит обойтись без полузащитника Антона Швеца, который в прошлой встрече с «Ростовом» получил красную карточку. Также игру пропустят восстанавливающиеся от травм хавбек Раванелли и форвард Аблайе Мбенг.

У «Крыльев Советов» потерь нет. Тренер Миодраг Божович определенно сделает ставку на нападающего Александра Соболева, который с семью голами делит лидерство в гонке бомбардиров РПЛ с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 10, 21.09.2019, 19:00 Зенит - Рубин -

Готовность Азмуна под вопросом

«Зенит» начнет домашнюю игру против «Рубина» в 19:00 мск. На матче будет работать судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым (Москва), которой окажет помощь система видеоассистента рефери (VAR). За VAR отвечают Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Сухой (Люберцы).

«Рубин» потерпел три поражения в последних трех турах и с 10 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице. Коллектив Романа Шаронова не имеет серьезных кадровых потерь перед встречей с действующим чемпионом страны.

«Зенит» же находится в хорошем настроении после ничейного результата в гостевом матче против французского «Лиона» на старте Лиги чемпионов (1:1). Петербуржцы имеют в активе 20 очков и делят первое место с «Ростовом» и «Краснодаром», в домашней встрече с казанцами они будут явными фаворитами. Однако остается под вопросом участие в матче форварда Сердара Азмуна, который получил повреждение в игре с «Лионом». Продолжает восстанавливаться от травмы и бразильский нападающий Малком.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 10, 21.09.2019, 19:00 Тамбов - Ростов -