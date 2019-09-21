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09:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали о переговорах Мамаева с московским «Динамо»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Полузащитник Павел Мамаев, расторгнувший контракт с «Краснодаром» вскоре после освобождения из исправительной колонии, может продолжить карьеру в московском «Динамо».

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В пятницу «Краснодар» объявил о расторжении контракта с 31-летним футболистом, выступавшим за «быков» с 2013 года, по обоюдному согласию.

По информации издания, Мамаев уже ведет переговоры с московским «Динамо» и, вероятно, заключит контракт со столичным клубом. В этом случае новый клуб Мамаева только в январе сможет заявить его для участия в матчах чемпионата России.

В минувший вторник осужденный за две драки в центре Москвы Мамаев был условно-досрочно освобожден из исправительной колонии в Белгородской области вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом.

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