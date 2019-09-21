СМИ узнали о переговорах Мамаева с московским «Динамо»

В пятницу «Краснодар» объявил о расторжении контракта с 31-летним футболистом, выступавшим за «быков» с 2013 года, по обоюдному согласию.

По информации издания, Мамаев уже ведет переговоры с московским «Динамо» и, вероятно, заключит контракт со столичным клубом. В этом случае новый клуб Мамаева только в январе сможет заявить его для участия в матчах чемпионата России.