«Ахмат» — «Крылья Советов»: Глушаков и Соболев — в стартовых составах
В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимает «Крылья Советов».
В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимает «Крылья Советов».
Стали известны стартовые составы команд.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, О. Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Д. Комбаров, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Каннуников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Смирнов, Радонич.