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13:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — «Крылья Советов»: Глушаков и Соболев — в стартовых составах

В матче 10-го тура чемпионата России «Ахмат» принимает «Крылья Советов».

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Стали известны стартовые составы команд.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель Ромеро, О. Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл Силва, Понсе.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Д. Комбаров, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Каннуников, Соболев.

Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселев, Мияйлович, Смирнов, Радонич.

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