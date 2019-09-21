Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев, с которым расторг контракт «Краснодар», осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Как сообщал Медведев ТАСС, клуб заключил с нападающим контракт до конца сезона-2019/20.
«В товарищеских матчах нет никаких ограничений, — сказал Медведев. — У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза».
В пятницу Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в регистрации игрока вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года. Позднее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил ТАСС, что возглавляемая им организация готова попросить РФС о внесении Кокорина в условную заявку «Зенита», если игрок оспорит отказ в регистрации.
«В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха, — отметил Медведев. — Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом».
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, в составе клуба он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за «Динамо» (2008−2013, 2013−2015) и махачкалинский «Анжи» (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2012, 2016).