Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Источник: РИА "Новости"

17 сентября Кокорин и полузащитник Павел Мамаев, с которым расторг контракт «Краснодар», осужденные в мае за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии по УДО. Как сообщал Медведев ТАСС, клуб заключил с нападающим контракт до конца сезона-2019/20.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений, — сказал Медведев. — У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза».

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в регистрации игрока вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года. Позднее генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил ТАСС, что возглавляемая им организация готова попросить РФС о внесении Кокорина в условную заявку «Зенита», если игрок оспорит отказ в регистрации.

«В любом юридическом разбирательстве нет гарантии успеха, — отметил Медведев. — Пока Александр работает по индивидуальному плану, будет готовиться. Да, нет возможности заявить его сейчас, но она без всяких комитетов и комиссий будет потом».