«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» забитым мячом отметился Андрес Понсе (28), признанный лучшим игроком встречи, у «Крыльев Советов» отличился Максим Карпов (90+4).

«Крылья Советов» и «Ахмат» встретились в 24-й раз, на счету «Ахмата» 13 побед, шесть раз сильнее оказывались футболисты «Крыльев Советов», еще пять поединков завершились вничью.

«Ахмат» не может выиграть в чемпионате на протяжении шести туров. В турнирной таблице грозненский клуб поднялся на 12-ю строчку (12 очков), «Крылья Советов» занимают 13-е место (8 очков).