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17:01 (мск), источник: ТАСС

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном на «Ахмат-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Ахмата» забитым мячом отметился Андрес Понсе (28), признанный лучшим игроком встречи, у «Крыльев Советов» отличился Максим Карпов (90+4).

«Крылья Советов» и «Ахмат» встретились в 24-й раз, на счету «Ахмата» 13 побед, шесть раз сильнее оказывались футболисты «Крыльев Советов», еще пять поединков завершились вничью.

«Ахмат» не может выиграть в чемпионате на протяжении шести туров. В турнирной таблице грозненский клуб поднялся на 12-ю строчку (12 очков), «Крылья Советов» занимают 13-е место (8 очков).

В 11-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Сочи» 30 сентября. «Крылья Советов» примут «Тамбов» 28 сентября.

Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид РахимовМиодраг Божович
Голы
Андрес Понсе28′
Максим Карпов(Антон Зиньковский, Антон Терехов)90+4′
Составы команд
16Евгений Городов
1Сергей Рыжиков
40Ризван Уциев
12′
23Дмитрий Комбаров
5Магомед Мусалов
3Никита Чернов
50′
4Вилькер Анхель
67′
50Максим Карпов
45′
15Андрей Семенов
77Дмитрий Кабутов
11Силва Лима Исмаэл
17Антон Зиньковский
18Андрес Понсе
7Александр Соболев
19Олег Иванов
28Паул Антон
21Одисе Роши
33′85′
22Александр Анюков
71′
22Лечи Садулаев
10Антон Терехов
77Бернард Бериша
71′
99Максим Канунников
81′
8Дамьян Шиманьски
9Деян Радонич
88Денис Глушаков
86′
8Александр Гацкан
86′
20Зоран Нижич
20Срджан Мияйлович
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
10Удары (всего)15
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
22Фолы14
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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