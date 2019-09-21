«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской
ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1 в матче десятого тура Российской
В составе «Ахмата» забитым мячом отметился Андрес Понсе (28), признанный лучшим игроком встречи, у «Крыльев Советов» отличился Максим Карпов (90+4).
«Крылья Советов» и «Ахмат» встретились в 24-й раз, на счету «Ахмата» 13 побед, шесть раз сильнее оказывались футболисты «Крыльев Советов», еще пять поединков завершились вничью.
«Ахмат» не может выиграть в чемпионате на протяжении шести туров. В турнирной таблице грозненский клуб поднялся на 12-ю строчку (12 очков), «Крылья Советов» занимают 13-е место (8 очков).
В 11-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Сочи» 30 сентября. «Крылья Советов» примут «Тамбов» 28 сентября.
|Рашид Рахимов
|Миодраг Божович
|Андрес Понсе
|28′
|Максим Карпов(Антон Зиньковский, Антон Терехов)
|90+4′
|16
|Евгений Городов
|1
|Сергей Рыжиков
|40
|Ризван Уциев
12′
|23
|Дмитрий Комбаров
|5
|Магомед Мусалов
|3
|Никита Чернов
50′
|4
|Вилькер Анхель
67′
|50
|Максим Карпов
45′
|15
|Андрей Семенов
|77
|Дмитрий Кабутов
|11
|Силва Лима Исмаэл
|17
|Антон Зиньковский
|18
|Андрес Понсе
|7
|Александр Соболев
|19
|Олег Иванов
|28
|Паул Антон
|21
|Одисе Роши
33′85′
|22
|Александр Анюков
71′
|22
|Лечи Садулаев
|10
|Антон Терехов
|77
|Бернард Бериша
71′
|99
|Максим Канунников
81′
|8
|Дамьян Шиманьски
|9
|Деян Радонич
|88
|Денис Глушаков
86′
|8
|Александр Гацкан
86′
|20
|Зоран Нижич
|20
|Срджан Мияйлович
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|10
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|22
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)