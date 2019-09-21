Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Монпелье
01
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Ротор
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел
Химки
02
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Чертаново
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Сельта
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Интер
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Брешиа
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Барселона
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
35Тотти целовал Лопыреву, Каррера обнимал Симоняна. Главные фото звездной тусовки в Москве
10Парфенов — Кононов — 4:1
17:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о возможном появлении в составе футбольного клуба «Крылья Советов» бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

По мнению политика, хавбек не может служить примером для молодежи самарского клуба. «Мы строим новую команду. У нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Павел послужил бы правильным ориентиром», — посчитал Азаров. Он подчеркнул, что по данной причине «Крылья» не станут приобретать игрока.

20 сентября стало известно, что «Краснодар» расторг договор с Мамаевым. После этого СМИ заговорили о возможном трансфере футболиста в столичное «Динамо». «Крылья Советов» также назывались в числе клубов, претендующих на Мамаева.

Футболист был освобожден из колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с ним на свободу вышел форвард «Зенита» Александр Кокорин. Они были осуждены из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

Читайте также
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Последние дни жизни умершего от неизлечимой болезни экс-игрока «Зенита»
Этот вратарь весил 170 кг. Он ломал перекладины и соперников
«Зенит» без Азмуна. Насколько критично и какие варианты?
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
Зидан разозлил руководство мадридского «Реала»
Даниил Медведев сыграет в финале турнира в Санкт-Петербурге
«Тоттенхэм» проиграл «Лестер Сити» в гостевом матче АПЛ
«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь