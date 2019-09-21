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21:07 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу, забив пять мячей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» со счетом 5:0 обыграли казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром Арене» в Петербурге в присутствии 43 598 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (66 и 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87). Перед началом встречи генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вручил Ивановичу награду за 100 матчей в составе петербургского клуба. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся футболисте Фернандо Риксене, ранее выступавшим за «Зенит».

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Сутормин забил первые голы в составе «Зенита», который за летнее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом». 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, этим летом она составляет примерно €3,5 млн.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 10 матчей. «Рубин» идет десятым, имея в активе 10 очков.

В следующем туре 28 сентября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с московским «Локомотивом», а 25 сентября в гостях встретятся с красноярским «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России. «Рубин» в 1/16 финала Кубка России 25 сентября сыграет на выезде с подмосковными «Химками», а в 11-м туре РПЛ 29 сентября дома примет «Уфу».

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Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43598 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРоман Шаронов
Голы
Бранислав Иванович(Олег Шатов)58′
Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)65′
Алексей Сутормин(Артем Дзюба)75′
Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)82′
Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)87′
Составы команд
99Андрей Лунев
22Юрий Дюпин
19Игорь Смольников
33Олег Данченко
3Дуглас Сантос
29Виталий Денисов
6Бранислав Иванович
3Константин Плиев
44Ярослав Ракицкий
5Филип Уремович
17Олег Шатов
18Павел Могилевец
90+4′
22Артем Дзюба
10Игорь Коновалов
27Магомед Оздоев
12Александр Зуев
11Себастьян Дриусси
46′
6Евгений Башкиров
56′
91Алексей Сутормин
21Хвича Кварацхелия
14Далер Кузяев
76′
8Видар Ерн Кьяртанссон
76′
20Роберт Мак
26Бека Микелтадзе
5Вильмар Барриос
78′
88Александр Ташаев
70′
32Матиас Краневиттер
7Вячеслав Подберезкин
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
15Голевые моменты0
18Удары (всего)5
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
7Фолы10
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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