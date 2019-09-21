«Зенит» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу, забив пять мячей

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (66 и 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87). Перед началом встречи генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вручил Ивановичу награду за 100 матчей в составе петербургского клуба. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся футболисте Фернандо Риксене, ранее выступавшим за «Зенит».

Читайте также Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Сутормин забил первые голы в составе «Зенита», который за летнее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом». 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, этим летом она составляет примерно €3,5 млн.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 10 матчей. «Рубин» идет десятым, имея в активе 10 очков.