«Зенит» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России по футболу, забив пять мячей

В составе «Зенита» голы забили Бранислав Иванович (58), Алексей Сутормин (66 и 75), Роберт Мак (82) и Олег Шатов (87). Перед началом встречи генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вручил Ивановичу награду за 100 матчей в составе петербургского клуба. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся футболисте Фернандо Риксене, ранее выступавшим за «Зенит».
Сутормин забил первые голы в составе «Зенита», который за летнее трансферное окно успел поменять две команды: в прошлом сезоне он выступал за «Оренбург», откуда в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в начале июля подписал контракт с «Зенитом». 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 10 матчей. «Рубин» идет десятым, имея в активе 10 очков.
В следующем туре 28 сентября подопечные Сергея Семака сыграют на выезде с московским «Локомотивом», а 25 сентября в гостях встретятся с красноярским «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России. «Рубин» в 1/16 финала Кубка России 25 сентября сыграет на выезде с подмосковными «Химками», а в 11-м туре РПЛ 29 сентября дома примет «Уфу».
|Сергей Семак
|Роман Шаронов
|Бранислав Иванович(Олег Шатов)
|58′
|Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)
|65′
|Алексей Сутормин(Артем Дзюба)
|75′
|Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)
|82′
|Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)
|87′
|99
|Андрей Лунев
|22
|Юрий Дюпин
|19
|Игорь Смольников
|33
|Олег Данченко
|3
|Дуглас Сантос
|29
|Виталий Денисов
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Константин Плиев
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Филип Уремович
|17
|Олег Шатов
|18
|Павел Могилевец
90+4′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Игорь Коновалов
|27
|Магомед Оздоев
|12
|Александр Зуев
|11
|Себастьян Дриусси
46′
|6
|Евгений Башкиров
56′
|91
|Алексей Сутормин
|21
|Хвича Кварацхелия
|14
|Далер Кузяев
76′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
76′
|20
|Роберт Мак
|26
|Бека Микелтадзе
|5
|Вильмар Барриос
78′
|88
|Александр Ташаев
70′
|32
|Матиас Краневиттер
|7
|Вячеслав Подберезкин
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)