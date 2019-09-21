Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» вторую победу в Российской премьер-лиге

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Тамбова» отметился Георгий Мелкадзе (38-я и 61-я минуты), который был арендован ранее у московского «Спартака» до конца сезона. Он провел второй матч за «Тамбов», для 22-летнего футболиста эти голы стали первыми в премьер-лиге. В составе «Ростова» отличился Элдор Шомуродов (27-я минута), он является лучшим бомбардиром лиги (8 мячей).

На 15-й минуте игрок «Тамбова» Михаил Костюков не смог реализовать пенальти. Команды встретились между собой впервые.

«Тамбов» одержал вторую победу в премьер-лиге. В третьем туре команда в домашнем матче победила московский «Спартак» со счетом 2:0. «Ростов» потерпел второе поражение, ростовчане уступили в шестом туре в гостях «Уфе» (0:2).

Команда из Тамбова принимает соперников в столице Мордовии, потому что ее собственный стадион «Спартак» находится на реконструкции.

В турнирной таблице «Тамбов» занимает 14-е место, набрав 8 очков. «Ростов» идет на третьем месте, имея в активе 20 очков. В следующем туре «Тамбов» сыграет против самарских «Крыльев Советов» на выезде 28 сентября. «Ростов» в тот же день дома примет московское «Динамо».