Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Барселона
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Интер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Брест
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Амьен
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Тулуза
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Сельта
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
50
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Верона
21
Футбол. Зарубежный
18:30
Марсель
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир
Луч
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Химки
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Шинник
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Текстильщик
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Уотфорд
80
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Эйбар
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Унион Б
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Падерборн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Аугсбург
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нефтехимик
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Брешиа
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Авангард К
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ахмат
Крылья Советов
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Вильярреал
Вальядолид
20
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» в гостях победил «Байер» в матче Лиги чемпионов
10Парфенов — Кононов — 4:1
21:13 (мск), источник: ТАСС

Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» вторую победу в Российской премьер-лиге

САРАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Тамбов» одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 10-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, завершилась со счетом 2:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Голами в составе «Тамбова» отметился Георгий Мелкадзе (38-я и 61-я минуты), который был арендован ранее у московского «Спартака» до конца сезона. Он провел второй матч за «Тамбов», для 22-летнего футболиста эти голы стали первыми в премьер-лиге. В составе «Ростова» отличился Элдор Шомуродов (27-я минута), он является лучшим бомбардиром лиги (8 мячей).

Читайте также
Трех фанатов на год отлучили от футбола за петарды на матче «Тамбов» — ЦСКА

На 15-й минуте игрок «Тамбова» Михаил Костюков не смог реализовать пенальти. Команды встретились между собой впервые.

«Тамбов» одержал вторую победу в премьер-лиге. В третьем туре команда в домашнем матче победила московский «Спартак» со счетом 2:0. «Ростов» потерпел второе поражение, ростовчане уступили в шестом туре в гостях «Уфе» (0:2).

Команда из Тамбова принимает соперников в столице Мордовии, потому что ее собственный стадион «Спартак» находится на реконструкции.

В турнирной таблице «Тамбов» занимает 14-е место, набрав 8 очков. «Ростов» идет на третьем месте, имея в активе 20 очков. В следующем туре «Тамбов» сыграет против самарских «Крыльев Советов» на выезде 28 сентября. «Ростов» в тот же день дома примет московское «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Тамбов
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 3258 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянВалерий Карпин
Голы
Георгий Мелкадзе38′
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов)27′
Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)61′
Нереализованные пенальти
Михаил Костюков15′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90+3′
1Егор Бабурин
2Алексей Рыбин
34Алексей Козлов
30Сослан Таказов
28Евгений Чернов
3Гурам Тетрашвили
90′
6Рагнар Сигурдссон
27Алексей Грицаенко
78Дмитрий Чистяков
81′
58Адессойе Ойеволе
7Роман Еременко
55Максим Осипенко
8Ивелин Попов
13Владимир Обухов
11Алексей Ионов
25Павел Карасев
7′89′
14Элдор Шомуродов
90+2′
6Владислав Кулик
15Данил Глебов
79′
19Георгий Мелкадзе
65′
47Александр Долгов
90′
7Олег Чернышов
19Хорен Байрамян
88′
77Михаил Костюков
66′
4Данила Ведерников
14Хызыр Аппаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты8
11Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
2Угловые4
8Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина
«Сити» забил 8 мячей «Уотфорду», Кейн исполнил трюк Овечкина
Зидан разозлил руководство мадридского «Реала»
У Медведева пятый финал подряд. Он просто герой
Лучший матч «Спартака». Красно-белые разбили лидера за 40 секунд
Клуб РПЛ открестился от подающего дурной пример Мамаева
Австрийская полиция погубила Шипулина. Им все сойдет с рук
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь