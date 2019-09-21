«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 (0:0)

Голы: Иванович, 58 (1:0). Сутормин, 65 (2:0). Сутормин, 75 (3:0). Мак, 82 (4:0). Шатов, 87 (5:0).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Могилевец, Иг. Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Кьяртанссон (Микелтадзе, 76), Зуев.

Предупреждение: Могилевец, 90+4.

Судьи: Карасев. Березнов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).

21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

В память о Риксене

Символично, что субботний фан-променад на «Газпром Арене» посвятили продвижению социальных проектов. Приняли участие центры, которые занимаются борьбой с тяжелыми заболеваниями, помогают в адаптации подросткам и содействуют бездомным. Символично потому, что за несколько дней до игры, 18 сентября, скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен. Бороться с боковым амиотрофическим склерозом он больше не мог. «Зенит» перед стартовым свистком устроил в память о своем бывшем полузащитнике минуту молчания.

А траурный баннер болельщиков провисел весь матч.

Помимо этого главное фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» отмечала 39 лет с момента основания. На вираже перед игрой вывесили красочный баннер, из-за которого даже случилось небольшое возгорание. Его быстро потушили, но дым еще какое-то время висел под крышей «Газпром Арены».

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Два отмененных гола

После игры с «Лионом» в Лиге чемпионов Семак вернулся к схеме с четырьмя центральными защитниками. Отдых получил Юрий Жирков, поэтому Дуглас Сантос опустился на левый фланг обороны. Караваев также остался в запасе, а место справа занял Игорь Смольников. Интересно, что над ним оказался Олег Шатов, впервые за долгое время появившийся в стартовом составе. Из-за отсутствия Сердара Азмуна на месте девятки вышел Артем Дзюба, а Себастьян Дриусси действовал из глубины.

Шаронов не стал делать много изменений после поражения от «Оренбурга» (1:2). Вероятно, все проблемы тренер «Рубина» видит в нападающих. Марков вновь сел на скамейку, а на позиции центрального форварда его заменил Видар Кьяртанссон.

Первый опасный момент «Зенит» создал на 5-й минуте, когда Кузяев получил мяч в штрафной на левом фланге, но его полупрострел пришелся во вратаря.

Дальше игра успокоилась, команда Семака пыталась проводить атаки через Кузяева и Шатова, но «Рубин» без особых проблем отбивался. Кьяртанссон практически не цеплялся за мяч впереди, поэтому в контратаки гости выбирались редко.

К опасным моментам команды вернулись в середине тайма: Дюпин забыл, что при выносе мяча иногда нужно смотреть по сторонам, и попал в одноклубника. Мяч рикошетом дошел до Дриусси, который быстро отпасовал обратно в штрафную. Иванович отдал на Дзюбу и тот уже бежал праздновать, когда Карасев свистнул. Посоветовавшись с видеоассистентами, рефери указал на офсайд. Он действительно был, к судье никаких вопросов.

Правда, уже через минуту Дюпин вновь ошибся с выносом мяча, и Дзюба пробил из правильного положения, но мяч прошел рядом со штангой.

На 42 минуте забил уже Дриусси. Однако и здесь не обошлось без Артема. На этот раз он на полшага залез в офсайд еще в начале атаки. Также никаких вопросов к Карасеву.

За весь тайм «Рубин» несколько раз приближался к воротам соперника и даже нанес два удара. Но ничего опасного казанцы создать так и не смогли.

Разгром во втором тайме

После перерыва Семак заменил Дриусси на Сутормина. Едва ли это связано с недовольством главного тренера игрой аргентинца. Но кто мог предположить, что этот выход окажется очень символичным?

Но сначала о Шатове. Сначала он потерял мяч на ровном месте. Хорошо еще, что Оздоев оказался рядом, и игрок «Рубина» сфолил. Зато потом Олег сделал, возможно, самое полезное действие в матче: навесил точно на голову Браниславу Ивановичу. Прервать простейший розыгрыш «Рубину» оказалось не под силу. И «Зенит» сделал то, что должен был еще в первом тайме.

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Затем отличился Сутормин. Дзюба скинул на Оздоева, тот мягко забросил во вратарскую, а Алексей пробил уже в пустые ворота. Радовался полузащитник так, будто отличился минимум в Лиге чемпионов: лег на газон и несколько секунд ждал партнеров.

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У «Рубина» на несколько минут получилось отодвинуть игру от своей вратарской, но это все. Шаронов сел на скамейку и уже практически ничего не подсказывал. Такой «Рубин» было просто жаль. Возможно, игра не закончилась бы разгромом, если бы Сутормин не захотел окончательно добить команду, в которой этим летом провел несколько дней.

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Дальше уже и Семак показал свое отношение к происходящему. Мак и Краневиттер выходят не так часто, но даже играя против них «Рубин» умудрился пропустить.

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Встреча завершалась ленивыми атаками «Зенита», а «Рубину» уже просто не хватало сил возвращаться назад.

В самой концовке забил Шатов. Дзюба отправил в ворота «Рубина» шестой мяч, но его гол вновь не засчитали.

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Команда Семака единолично возглавила таблицу РПЛ. А команда Шаронова проиграла в шестой раз за последние семь матчей.