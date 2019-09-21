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22:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина

Чемпионы России не оставили шансов казанской команде на своем поле.

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Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 (0:0)
Голы: Иванович, 58 (1:0). Сутормин, 65 (2:0). Сутормин, 75 (3:0). Мак, 82 (4:0). Шатов, 87 (5:0).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Могилевец, Иг. Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Кьяртанссон (Микелтадзе, 76), Зуев.
Предупреждение: Могилевец, 90+4.
Судьи: Карасев. Березнов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).
21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

В память о Риксене

Символично, что субботний фан-променад на «Газпром Арене» посвятили продвижению социальных проектов. Приняли участие центры, которые занимаются борьбой с тяжелыми заболеваниями, помогают в адаптации подросткам и содействуют бездомным. Символично потому, что за несколько дней до игры, 18 сентября, скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен. Бороться с боковым амиотрофическим склерозом он больше не мог. «Зенит» перед стартовым свистком устроил в память о своем бывшем полузащитнике минуту молчания.

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А траурный баннер болельщиков провисел весь матч.

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Помимо этого главное фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» отмечала 39 лет с момента основания. На вираже перед игрой вывесили красочный баннер, из-за которого даже случилось небольшое возгорание. Его быстро потушили, но дым еще какое-то время висел под крышей «Газпром Арены».

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Два отмененных гола

После игры с «Лионом» в Лиге чемпионов Семак вернулся к схеме с четырьмя центральными защитниками. Отдых получил Юрий Жирков, поэтому Дуглас Сантос опустился на левый фланг обороны. Караваев также остался в запасе, а место справа занял Игорь Смольников. Интересно, что над ним оказался Олег Шатов, впервые за долгое время появившийся в стартовом составе. Из-за отсутствия Сердара Азмуна на месте девятки вышел Артем Дзюба, а Себастьян Дриусси действовал из глубины.

Шаронов не стал делать много изменений после поражения от «Оренбурга» (1:2). Вероятно, все проблемы тренер «Рубина» видит в нападающих. Марков вновь сел на скамейку, а на позиции центрального форварда его заменил Видар Кьяртанссон.

Первый опасный момент «Зенит» создал на 5-й минуте, когда Кузяев получил мяч в штрафной на левом фланге, но его полупрострел пришелся во вратаря.

Дальше игра успокоилась, команда Семака пыталась проводить атаки через Кузяева и Шатова, но «Рубин» без особых проблем отбивался. Кьяртанссон практически не цеплялся за мяч впереди, поэтому в контратаки гости выбирались редко.

К опасным моментам команды вернулись в середине тайма: Дюпин забыл, что при выносе мяча иногда нужно смотреть по сторонам, и попал в одноклубника. Мяч рикошетом дошел до Дриусси, который быстро отпасовал обратно в штрафную. Иванович отдал на Дзюбу и тот уже бежал праздновать, когда Карасев свистнул. Посоветовавшись с видеоассистентами, рефери указал на офсайд. Он действительно был, к судье никаких вопросов.

Правда, уже через минуту Дюпин вновь ошибся с выносом мяча, и Дзюба пробил из правильного положения, но мяч прошел рядом со штангой.

На 42 минуте забил уже Дриусси. Однако и здесь не обошлось без Артема. На этот раз он на полшага залез в офсайд еще в начале атаки. Также никаких вопросов к Карасеву.

За весь тайм «Рубин» несколько раз приближался к воротам соперника и даже нанес два удара. Но ничего опасного казанцы создать так и не смогли.

Разгром во втором тайме

После перерыва Семак заменил Дриусси на Сутормина. Едва ли это связано с недовольством главного тренера игрой аргентинца. Но кто мог предположить, что этот выход окажется очень символичным?

Но сначала о Шатове. Сначала он потерял мяч на ровном месте. Хорошо еще, что Оздоев оказался рядом, и игрок «Рубина» сфолил. Зато потом Олег сделал, возможно, самое полезное действие в матче: навесил точно на голову Браниславу Ивановичу. Прервать простейший розыгрыш «Рубину» оказалось не под силу. И «Зенит» сделал то, что должен был еще в первом тайме.

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Затем отличился Сутормин. Дзюба скинул на Оздоева, тот мягко забросил во вратарскую, а Алексей пробил уже в пустые ворота. Радовался полузащитник так, будто отличился минимум в Лиге чемпионов: лег на газон и несколько секунд ждал партнеров.

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У «Рубина» на несколько минут получилось отодвинуть игру от своей вратарской, но это все. Шаронов сел на скамейку и уже практически ничего не подсказывал. Такой «Рубин» было просто жаль. Возможно, игра не закончилась бы разгромом, если бы Сутормин не захотел окончательно добить команду, в которой этим летом провел несколько дней.

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Дальше уже и Семак показал свое отношение к происходящему. Мак и Краневиттер выходят не так часто, но даже играя против них «Рубин» умудрился пропустить.

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Встреча завершалась ленивыми атаками «Зенита», а «Рубину» уже просто не хватало сил возвращаться назад.

В самой концовке забил Шатов. Дзюба отправил в ворота «Рубина» шестой мяч, но его гол вновь не засчитали.

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Команда Семака единолично возглавила таблицу РПЛ. А команда Шаронова проиграла в шестой раз за последние семь матчей.

Дмитрий Зимин

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Зенит
5:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 43598 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРоман Шаронов
Голы
Бранислав Иванович(Олег Шатов)58′
Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)65′
Алексей Сутормин(Артем Дзюба)75′
Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)82′
Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)87′
Составы команд
99Андрей Лунев
22Юрий Дюпин
19Игорь Смольников
33Олег Данченко
3Дуглас Сантос
29Виталий Денисов
6Бранислав Иванович
3Константин Плиев
44Ярослав Ракицкий
5Филип Уремович
17Олег Шатов
18Павел Могилевец
90+4′
22Артем Дзюба
10Игорь Коновалов
27Магомед Оздоев
12Александр Зуев
11Себастьян Дриусси
46′
6Евгений Башкиров
56′
91Алексей Сутормин
21Хвича Кварацхелия
14Далер Кузяев
76′
8Видар Ерн Кьяртанссон
76′
20Роберт Мак
26Бека Микелтадзе
5Вильмар Барриос
78′
88Александр Ташаев
70′
32Матиас Краневиттер
7Вячеслав Подберезкин
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
15Голевые моменты0
18Удары (всего)5
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
7Фолы10
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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