«Зенит» — «Рубин»: провал Шаронова и бенефис Сутормина
Чемпионы России не оставили шансов казанской команде на своем поле.
Чемпионы России не оставили шансов казанской команде на своем поле.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 5:0 (0:0)
Голы: Иванович, 58 (1:0). Сутормин, 65 (2:0). Сутормин, 75 (3:0). Мак, 82 (4:0). Шатов, 87 (5:0).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Оздоев, Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76), Дриусси (Сутормин, 46), Дзюба.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Денисов, Могилевец, Иг. Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 56), Ташаев (Подберезкин, 71), Кьяртанссон (Микелтадзе, 76), Зуев.
Предупреждение: Могилевец, 90+4.
Судьи: Карасев. Березнов (оба — Москва), Стипиди (Краснодар).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).
21 сентября.
Символично, что субботний
А траурный баннер болельщиков провисел весь матч.
Помимо этого главное фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» отмечала 39 лет с момента основания. На вираже перед игрой вывесили красочный баннер,
После игры с «Лионом» в Лиге чемпионов Семак вернулся к схеме с четырьмя центральными защитниками. Отдых получил Юрий Жирков, поэтому Дуглас Сантос опустился на левый фланг обороны. Караваев также остался в запасе, а место справа занял Игорь Смольников. Интересно, что над ним оказался Олег Шатов, впервые за долгое время появившийся в стартовом составе.
Шаронов не стал делать много изменений после поражения от «Оренбурга» (1:2). Вероятно, все проблемы тренер «Рубина» видит в нападающих. Марков вновь сел на скамейку, а на позиции центрального форварда его заменил Видар Кьяртанссон.
Первый опасный момент «Зенит» создал на 5-й минуте, когда Кузяев получил мяч в штрафной на левом фланге, но его полупрострел пришелся во вратаря.
Дальше игра успокоилась, команда Семака пыталась проводить атаки через Кузяева и Шатова, но «Рубин» без особых проблем отбивался. Кьяртанссон практически не цеплялся за мяч впереди, поэтому в контратаки гости выбирались редко.
Правда, уже через минуту Дюпин вновь ошибся с выносом мяча, и Дзюба пробил из правильного положения, но мяч прошел рядом со штангой.
На 42 минуте забил уже Дриусси. Однако и здесь не обошлось без Артема. На этот раз он на полшага залез в офсайд еще в начале атаки. Также никаких вопросов к Карасеву.
За весь тайм «Рубин» несколько раз приближался к воротам соперника и даже нанес два удара. Но ничего опасного казанцы создать так и не смогли.
После перерыва Семак заменил Дриусси на Сутормина. Едва ли это связано с недовольством главного тренера игрой аргентинца. Но кто мог предположить, что этот выход окажется очень символичным?
Но сначала о Шатове. Сначала он потерял мяч на ровном месте. Хорошо еще, что Оздоев оказался рядом, и игрок «Рубина» сфолил. Зато потом Олег сделал, возможно, самое полезное действие в матче: навесил точно на голову Браниславу Ивановичу. Прервать простейший розыгрыш «Рубину» оказалось не под силу. И «Зенит» сделал то, что должен был еще в первом тайме.
Затем отличился Сутормин. Дзюба скинул на Оздоева, тот мягко забросил во вратарскую, а Алексей пробил уже в пустые ворота. Радовался полузащитник так, будто отличился минимум в Лиге чемпионов: лег на газон и несколько секунд ждал партнеров.
У «Рубина» на несколько минут получилось отодвинуть игру от своей вратарской, но это все. Шаронов сел на скамейку и уже практически ничего не подсказывал. Такой «Рубин» было просто жаль. Возможно, игра не закончилась бы разгромом, если бы Сутормин не захотел окончательно добить команду, в которой этим летом провел несколько дней.
Дальше уже и Семак показал свое отношение к происходящему. Мак и Краневиттер выходят не так часто, но даже играя против них «Рубин» умудрился пропустить.
Встреча завершалась ленивыми атаками «Зенита», а «Рубину» уже просто не хватало сил возвращаться назад.
В самой концовке забил Шатов. Дзюба отправил в ворота «Рубина» шестой мяч, но его гол вновь не засчитали.
Команда Семака единолично возглавила таблицу РПЛ. А команда Шаронова проиграла в шестой раз за последние семь матчей.
Дмитрий Зимин
|Сергей Семак
|Роман Шаронов
|Бранислав Иванович(Олег Шатов)
|58′
|Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)
|65′
|Алексей Сутормин(Артем Дзюба)
|75′
|Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)
|82′
|Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)
|87′
|99
|Андрей Лунев
|22
|Юрий Дюпин
|19
|Игорь Смольников
|33
|Олег Данченко
|3
|Дуглас Сантос
|29
|Виталий Денисов
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Константин Плиев
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Филип Уремович
|17
|Олег Шатов
|18
|Павел Могилевец
90+4′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Игорь Коновалов
|27
|Магомед Оздоев
|12
|Александр Зуев
|11
|Себастьян Дриусси
46′
|6
|Евгений Башкиров
56′
|91
|Алексей Сутормин
|21
|Хвича Кварацхелия
|14
|Далер Кузяев
76′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
76′
|20
|Роберт Мак
|26
|Бека Микелтадзе
|5
|Вильмар Барриос
78′
|88
|Александр Ташаев
70′
|32
|Матиас Краневиттер
|7
|Вячеслав Подберезкин
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)