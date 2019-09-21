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21 сентября, источник: Sports.Ru

РПЛ больше не будет прежней: Мелкадзе наконец-то забил (сразу дубль!)

А «Тамбов» обыграл «Ростов».

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Источник: РИА "Новости"

Мы долго этого ждали: Георгий Мелкадзе наконец-то забил в РПЛ. Он дебютировал в Премьер-лиге больше 4,5 лет назад — в мае 2015-го, в матче «Спартака» и ЦСКА (армейцы выиграли 4:0). Первые голы — сегодня, в сентябре 2019-го, в ворота «Ростова» Карпина.

Ростовчане открыли счет, Шомуродов забил 8-й гол в сезоне.

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Но еще до перерыва Мелкадзе перехватил мяч в центре поля, дошел до штрафной и правой ногой послал мяч мимо Егора Бабурина.

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А во втором тайме Мелкадзе сделал дубль — плотный удар из-за пределов штрафной. Гол стал победным: команда Григоряна обыграла одного из лидеров чемпионата — 2:1.

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Александр Григорян в недавнем интервью Sports.ru объяснял, зачем Мелкадзе нужен «Тамбову»:

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«Читал, что “Тамбов” критикуют за приглашение Мелкадзе и Обухова. Один из важных критериев, почему я был за них — это бьющие игроки, которые бьют достаточно точно. В РПЛ достаточно игроков, которые могут забить издали. Посмотри, какой удар у Вильены, в “Динамо” появился Филипп, как бьют Горбатенко, Ткачев. В прошлом году у Тулы был Бакаев, сейчас Лесовой прилично бьет со средней дистанции. Наличие креативных, причем быстрых игроков, хорошо владеющих ударом из-за штрафной, приносит “Арсеналу” серьезную пользу, они обречены быть вверху таблицы. Поэтому нужно говорить о закономерностях. То, что мы мало бьем — это закономерность».

План Григоряна сработал: сегодня Мелкадзе забил как раз ударом из-за штрафной.

Самого Георгия совсем недавно спросили во время лайва в инстаграме, что мешает ему забить в чемпионате России. «Психологический барьер», — коротко ответил Мелкадзе.

Теперь голы пойдут?

Автор

Орест Дыда

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Тамбов
2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1021.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 3258 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянВалерий Карпин
Голы
Георгий Мелкадзе38′
Элдор Шомуродов(Алексей Ионов)27′
Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)61′
Нереализованные пенальти
Михаил Костюков15′
Составы команд
88Гиорги Шелия
90+3′
1Егор Бабурин
2Алексей Рыбин
34Алексей Козлов
30Сослан Таказов
28Евгений Чернов
3Гурам Тетрашвили
90′
6Рагнар Сигурдссон
27Алексей Грицаенко
78Дмитрий Чистяков
81′
58Адессойе Ойеволе
7Роман Еременко
55Максим Осипенко
8Ивелин Попов
13Владимир Обухов
11Алексей Ионов
25Павел Карасев
7′89′
14Элдор Шомуродов
90+2′
6Владислав Кулик
15Данил Глебов
79′
19Георгий Мелкадзе
65′
47Александр Долгов
90′
7Олег Чернышов
19Хорен Байрамян
88′
77Михаил Костюков
66′
4Данила Ведерников
14Хызыр Аппаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты8
11Удары (всего)16
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
2Угловые4
8Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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