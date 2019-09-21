РПЛ больше не будет прежней: Мелкадзе наконец-то забил (сразу дубль!)

Источник: РИА "Новости"

Мы долго этого ждали: Георгий Мелкадзе наконец-то забил в РПЛ. Он дебютировал в Премьер-лиге больше 4,5 лет назад — в мае 2015-го, в матче «Спартака» и ЦСКА (армейцы выиграли 4:0). Первые голы — сегодня, в сентябре 2019-го, в ворота «Ростова» Карпина.

Ростовчане открыли счет, Шомуродов забил 8-й гол в сезоне.

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Но еще до перерыва Мелкадзе перехватил мяч в центре поля, дошел до штрафной и правой ногой послал мяч мимо Егора Бабурина.

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А во втором тайме Мелкадзе сделал дубль — плотный удар из-за пределов штрафной. Гол стал победным: команда Григоряна обыграла одного из лидеров чемпионата — 2:1.

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Александр Григорян в недавнем интервью Sports.ru объяснял, зачем Мелкадзе нужен «Тамбову»:

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«Читал, что “Тамбов” критикуют за приглашение Мелкадзе и Обухова. Один из важных критериев, почему я был за них — это бьющие игроки, которые бьют достаточно точно. В РПЛ достаточно игроков, которые могут забить издали. Посмотри, какой удар у Вильены, в “Динамо” появился Филипп, как бьют Горбатенко, Ткачев. В прошлом году у Тулы был Бакаев, сейчас Лесовой прилично бьет со средней дистанции. Наличие креативных, причем быстрых игроков, хорошо владеющих ударом из-за штрафной, приносит “Арсеналу” серьезную пользу, они обречены быть вверху таблицы. Поэтому нужно говорить о закономерностях. То, что мы мало бьем — это закономерность».

План Григоряна сработал: сегодня Мелкадзе забил как раз ударом из-за штрафной.

Самого Георгия совсем недавно спросили во время лайва в инстаграме, что мешает ему забить в чемпионате России. «Психологический барьер», — коротко ответил Мелкадзе.

Теперь голы пойдут?

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