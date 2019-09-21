РПЛ больше не будет прежней: Мелкадзе наконец-то забил (сразу дубль!)
А «Тамбов» обыграл «Ростов».
А «Тамбов» обыграл «Ростов».
Мы долго этого ждали: Георгий Мелкадзе
Ростовчане открыли счет, Шомуродов забил 8-й гол в сезоне.
Но еще до перерыва Мелкадзе перехватил мяч в центре поля, дошел до штрафной и правой ногой послал мяч мимо Егора Бабурина.
А во втором тайме Мелкадзе сделал дубль — плотный удар
Александр Григорян в недавнем интервью Sports.ru объяснял, зачем Мелкадзе нужен «Тамбову»:
«Читал, что “Тамбов” критикуют за приглашение Мелкадзе и Обухова. Один из важных критериев, почему я был за них — это бьющие игроки, которые бьют достаточно точно. В РПЛ достаточно игроков, которые могут забить издали. Посмотри, какой удар у Вильены, в “Динамо” появился Филипп, как бьют Горбатенко, Ткачев. В прошлом году у Тулы был Бакаев, сейчас Лесовой прилично бьет со средней дистанции. Наличие креативных, причем быстрых игроков, хорошо владеющих ударом
План Григоряна сработал: сегодня Мелкадзе забил как раз ударом
Самого Георгия совсем недавно спросили во время лайва в инстаграме, что мешает ему забить в чемпионате России. «Психологический барьер», — коротко ответил Мелкадзе.
Теперь голы пойдут?
Автор
Орест Дыда
|Александр Григорян
|Валерий Карпин
|Георгий Мелкадзе
|38′
|Элдор Шомуродов(Алексей Ионов)
|27′
|Георгий Мелкадзе(Гурам Тетрашвили)
|61′
|Михаил Костюков
|15′
|88
|Гиорги Шелия
90+3′
|1
|Егор Бабурин
|2
|Алексей Рыбин
|34
|Алексей Козлов
|30
|Сослан Таказов
|28
|Евгений Чернов
|3
|Гурам Тетрашвили
90′
|6
|Рагнар Сигурдссон
|27
|Алексей Грицаенко
|78
|Дмитрий Чистяков
81′
|58
|Адессойе Ойеволе
|7
|Роман Еременко
|55
|Максим Осипенко
|8
|Ивелин Попов
|13
|Владимир Обухов
|11
|Алексей Ионов
|25
|Павел Карасев
7′89′
|14
|Элдор Шомуродов
90+2′
|6
|Владислав Кулик
|15
|Данил Глебов
79′
|19
|Георгий Мелкадзе
65′
|47
|Александр Долгов
90′
|7
|Олег Чернышов
|19
|Хорен Байрамян
88′
|77
|Михаил Костюков
66′
|4
|Данила Ведерников
|14
|Хызыр Аппаев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|8
|11
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)