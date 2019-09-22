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01:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба призвал создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба призвал болельщиков создать петицию, чтобы его гол в ворота казанского «Рубина», отмененный после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR), был засчитан.

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В субботу «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в 10-м туре чемпионата России. В конце игры Дзюба поразил ворота казанской команды, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у Роберта Мака.

«Умолял (главного арбитра матча) Сергея Карасева засчитать гол, потому что было шоу, публика требовала гол. Потрясающая комбинация, чуть-чуть пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, как всё было разыграно», — сказал Дзюба в видеоинтервью, которое размещено на официальном сайте «Зенита».

«Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Нельзя такие не засчитывать, это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR», — добавил он.

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Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)65′
Алексей Сутормин(Артем Дзюба)75′
Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)82′
Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)87′
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32Матиас Краневиттер
7Вячеслав Подберезкин
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
15Голевые моменты0
18Удары (всего)5
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
7Фолы10
6Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Боковой судьяДенис Березнов(Россия, Москва)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Обозначения
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