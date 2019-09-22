Дзюба призвал создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан

В субботу «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в 10-м туре чемпионата России. В конце игры Дзюба поразил ворота казанской команды, но взятие ворот было отменено из-за офсайда у Роберта Мака.

«Умолял (главного арбитра матча) Сергея Карасева засчитать гол, потому что было шоу, публика требовала гол. Потрясающая комбинация, чуть-чуть пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол, как всё было разыграно», — сказал Дзюба в видеоинтервью, которое размещено на официальном сайте «Зенита».

«Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Нельзя такие не засчитывать, это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR», — добавил он.