Дзюба призвал создать петицию, чтобы его гол в ворота «Рубина» был засчитан
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболист
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Футболист
В субботу «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в 10-м туре чемпионата России. В конце игры Дзюба поразил ворота казанской команды, но взятие ворот было отменено
«Умолял (главного арбитра матча) Сергея Карасева засчитать гол, потому что было шоу, публика требовала гол. Потрясающая комбинация,
«Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Нельзя такие не засчитывать, это против футбола. Я всегда любил VAR, а теперь ненавижу VAR», — добавил он.
|Сергей Семак
|Роман Шаронов
|Бранислав Иванович(Олег Шатов)
|58′
|Алексей Сутормин(Магомед Оздоев, Артем Дзюба)
|65′
|Алексей Сутормин(Артем Дзюба)
|75′
|Роберт Мак(Артем Дзюба, Олег Шатов)
|82′
|Олег Шатов(Роберт Мак, Артем Дзюба)
|87′
|99
|Андрей Лунев
|22
|Юрий Дюпин
|19
|Игорь Смольников
|33
|Олег Данченко
|3
|Дуглас Сантос
|29
|Виталий Денисов
|6
|Бранислав Иванович
|3
|Константин Плиев
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Филип Уремович
|17
|Олег Шатов
|18
|Павел Могилевец
90+4′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Игорь Коновалов
|27
|Магомед Оздоев
|12
|Александр Зуев
|11
|Себастьян Дриусси
46′
|6
|Евгений Башкиров
56′
|91
|Алексей Сутормин
|21
|Хвича Кварацхелия
|14
|Далер Кузяев
76′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
76′
|20
|Роберт Мак
|26
|Бека Микелтадзе
|5
|Вильмар Барриос
78′
|88
|Александр Ташаев
70′
|32
|Матиас Краневиттер
|7
|Вячеслав Подберезкин
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|10
|6
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)
|Боковой судья
|Денис Березнов(Россия, Москва)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)