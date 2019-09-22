«Оренбург» — «Локомотив»: Смолов — в атаке гостей
Стали известны составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России.
Стали известны составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России.
Напомним, что хозяева поля идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков в 9 встречах. «Локо» занимает 5-ю строчку с 17 баллами в активе.
Составы выглядят следующим образом:
«Оренбург»: Климович — Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович — Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич — Деспотович.
«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило — Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Жоау Мариу — Смолов.