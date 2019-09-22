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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оренбург» — «Локомотив»: Смолов — в атаке гостей

Стали известны составы «Оренбурга» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России.

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Напомним, что хозяева поля идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков в 9 встречах. «Локо» занимает 5-ю строчку с 17 баллами в активе.

Составы выглядят следующим образом:

«Оренбург»: Климович — Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович — Мишкич, Алвеш, Шкофлек, Рогич — Деспотович.

«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хеведес, Мурило — Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Жоау Мариу — Смолов.

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