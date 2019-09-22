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13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» — «Сочи»: составы команд. Мевля дебютирует за гостей

Стали известны составы команд на матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи».

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В обороне гостей впервые появится новичок команды Миха Мевля. Этим летом словенец перешел в «Сочи» из «Зенита».

«Динамо»: Лещук — Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Рауш — Юсупов, Каборе — Жоаузинью, Филипп, Шиманьски — Игбун.

Запасные — Шунин, Морозов, Плиев, Рыков, Панченко, Калинин, Нойштедтер, Ордец, Грулев, Хильемарк, Шейдаев.

«Сочи»: Джанаев — Новосельцев, Миладинович, Мевля, Кудряшов — Лагатор, Померко, Нобоа — Мостовой, А. Заболотный, Полоз.

Запасные — Фролов, Н. Заболотный, Бурмисторов, Набиуллин, Шакуро, Калугин, Юрганов, Маргасов, Бахтияров, Карапетян.

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