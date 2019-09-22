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14:01 (мск), источник: Sport24

Крыховяк снова затащил матч для «Локо», но сломался. Семин теряет еще одного лидера

Вне игры также оба Миранчука и Фарфан.

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Источник: Sport24

По сравнению с выездом в Леверкузен Семин сделал всего одну замену. Мацею Рыбусю предоставили отдых, на его левый фланг был отправлен Влад Игнатьев, а направо — Дмитрий Живоглядов. Зато Мурило остался в опорной зоне: против «Байера» эксперимент удался, теперь тренерский штаб использует бразильца в центре поля.

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В отсутствие братьев Миранчуков (Алексей будет готов к следующему перерыву на сборные в октябре, Антон может больше не сыграть в этом году) главную роль в атаке на себя взял другой поляк — Гжегож Крыховяк. Опорник суперрезультативен: в этом сезоне забил уже 5 голов, а в Оренбурге оформил третий ассист.

Автор гола — Баринов, который тоже забил в Лиге чемпионов. Дмитрий подключился к атаке, завис в воздухе и пробил головой без шансов для вратаря.

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Усталость от еврокубков все-таки сказалась в конце тайма. Один раз Гильерме спасла перекладина, потом вратарь сам вступал в игру.

А после перерыва «Локо» снова включился и удвоил счет. Пенальти заработал Жоау Мариу, а реализовал Федор Смолов. Форвард сборной России пробил под штангу, вратарь «Оренбурга» угадал угол, но достать мяч не смог.

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За полчаса до конца матча «Локомотив» потерял своего лучшего игрока. После одного из стыков Крыховяк лег на газон и не смог продолжить игру. После замены на Коломейцева поляк сразу ушел в раздевалку, а спустя минуту его команда пропустила. Живоглядов проспал новичка «Оренбурга» Филипа Рогича, который пробил в упор головой.

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На 88-й «Локо» забил третий. Место Смолова в центре нападения занял Эдер, который опередил всех в штрафной «Оренбурга» (в том числе вышедшего на перехват вратаря) и замкнул навес Жоау Мариу со стандарта.

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Оказалось, что Климович зря бросил играть. В добавленное время его партнеры по команде снова напрягли «Локомотив», Живоглядов снова проспал своего игрока, а Артем Кулишев внес второй мяч в ворота, и снова головой.

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В следующей атаке оренбуржцы могли забить еще, но защитники «Локомотива» отбились и организовали контратаку для Мариу. Тот убежал один на один и вместо того, чтобы выкатить Идову на пустые, бездарно пробил сам прямо во вратаря.

У «Локо» — третья победа подряд, вторая в РПЛ. Команда Семина догнала в таблице «Ростов» и сравнялась по очкам с «Краснодаром», который сегодня тоже играет — против ЦСКА. По итогам 10-го тура «железнодорожники» останутся как минимум в пятерке.

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Оренбург
2:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Газовик
Главные тренеры
Владимир ФедотовЮрий Семин
Голы
Филип Рогич(Андрей Малых, Вадим Афонин)69′
Дмитрий Баринов(Гжегож Крыховяк)10′
Артем Кулишев(Андреа Чуканов)90+2′
Федор Смолов48′
Эдер(Жоау Мариу)88′
Составы команд
38Андрей Климович
1Маринату Гильерме
12Андрей Малых
2Дмитрий Живоглядов
45+1′
13Сергей Терехов
20Владислав Игнатьев
33′
4Урош Радакович
5Бенедикт Хеведес
31Виталий Шахов
14Ведран Чорлука
15Георгий Зотов
27Мурило
8Даниэл Мишкич
17Рифат Жемалетдинов
9Джордже Деспотович
23Жоау Мариу
17Жига Шкофлек
64′
7Гжегож Крыховяк
68′
29Вадим Афонин
18Александр Коломейцев
77′
7Филип Рогич
88′
9Федор Смолов
75′
11Андреа Чуканов
19Эдер
10Рикарду Алвеш
80′
6Дмитрий Баринов
90′
32Артем Кулишев
3Брайн Идову
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
14Удары (всего)9
3Удары в створ6
1Штанги, перекладины0
5Угловые5
10Фолы8
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
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