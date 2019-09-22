Крыховяк снова затащил матч для «Локо», но сломался. Семин теряет еще одного лидера
Вне игры также оба Миранчука и Фарфан.
Вне игры также оба Миранчука и Фарфан.
По сравнению с выездом в Леверкузен Семин сделал всего одну замену. Мацею Рыбусю предоставили отдых, на его левый фланг был отправлен Влад Игнатьев, а направо — Дмитрий Живоглядов. Зато Мурило остался в опорной зоне: против «Байера» эксперимент удался, теперь тренерский штаб использует бразильца в центре поля.
В отсутствие братьев Миранчуков (Алексей будет готов к следующему перерыву на сборные в октябре, Антон может больше не сыграть в этом году) главную роль в атаке на себя взял другой поляк — Гжегож Крыховяк. Опорник суперрезультативен: в этом сезоне забил уже 5 голов, а в Оренбурге оформил третий ассист.
Автор гола — Баринов, который тоже забил в Лиге чемпионов. Дмитрий подключился к атаке, завис в воздухе и пробил головой без шансов для вратаря.
Усталость от еврокубков
А после перерыва «Локо» снова включился и удвоил счет. Пенальти заработал Жоау Мариу, а реализовал Федор Смолов. Форвард сборной России пробил под штангу, вратарь «Оренбурга» угадал угол, но достать мяч не смог.
За полчаса до конца матча «Локомотив» потерял своего лучшего игрока. После одного из стыков Крыховяк лег на газон и не смог продолжить игру. После замены на Коломейцева поляк сразу ушел в раздевалку, а спустя минуту его команда пропустила. Живоглядов проспал новичка «Оренбурга» Филипа Рогича, который пробил в упор головой.
На 88-й «Локо» забил третий. Место Смолова в центре нападения занял Эдер, который опередил всех в штрафной «Оренбурга» (в том числе вышедшего на перехват вратаря) и замкнул навес Жоау Мариу со стандарта.
Оказалось, что Климович зря бросил играть. В добавленное время его партнеры по команде снова напрягли «Локомотив», Живоглядов снова проспал своего игрока, а Артем Кулишев внес второй мяч в ворота, и снова головой.
В следующей атаке оренбуржцы могли забить еще, но защитники «Локомотива» отбились и организовали контратаку для Мариу. Тот убежал один на один и вместо того, чтобы выкатить Идову на пустые, бездарно пробил сам прямо во вратаря.
У «Локо» — третья победа подряд, вторая в РПЛ. Команда Семина догнала в таблице «Ростов» и сравнялась по очкам с «Краснодаром», который сегодня тоже играет — против ЦСКА. По итогам 10-го тура «железнодорожники» останутся как минимум в пятерке.
|Владимир Федотов
|Юрий Семин
|Филип Рогич(Андрей Малых, Вадим Афонин)
|69′
|Дмитрий Баринов(Гжегож Крыховяк)
|10′
|Артем Кулишев(Андреа Чуканов)
|90+2′
|Федор Смолов
|48′
|Эдер(Жоау Мариу)
|88′
|38
|Андрей Климович
|1
|Маринату Гильерме
|12
|Андрей Малых
|2
|Дмитрий Живоглядов
45+1′
|13
|Сергей Терехов
|20
|Владислав Игнатьев
33′
|4
|Урош Радакович
|5
|Бенедикт Хеведес
|31
|Виталий Шахов
|14
|Ведран Чорлука
|15
|Георгий Зотов
|27
|Мурило
|8
|Даниэл Мишкич
|17
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Джордже Деспотович
|23
|Жоау Мариу
|17
|Жига Шкофлек
64′
|7
|Гжегож Крыховяк
68′
|29
|Вадим Афонин
|18
|Александр Коломейцев
77′
|7
|Филип Рогич
88′
|9
|Федор Смолов
75′
|11
|Андреа Чуканов
|19
|Эдер
|10
|Рикарду Алвеш
80′
|6
|Дмитрий Баринов
90′
|32
|Артем Кулишев
|3
|Брайн Идову
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Андрей Гурбанов(Россия, Краснодар)