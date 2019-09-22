Крыховяк снова затащил матч для «Локо», но сломался. Семин теряет еще одного лидера

Источник: Sport24

По сравнению с выездом в Леверкузен Семин сделал всего одну замену. Мацею Рыбусю предоставили отдых, на его левый фланг был отправлен Влад Игнатьев, а направо — Дмитрий Живоглядов. Зато Мурило остался в опорной зоне: против «Байера» эксперимент удался, теперь тренерский штаб использует бразильца в центре поля.

В отсутствие братьев Миранчуков (Алексей будет готов к следующему перерыву на сборные в октябре, Антон может больше не сыграть в этом году) главную роль в атаке на себя взял другой поляк — Гжегож Крыховяк. Опорник суперрезультативен: в этом сезоне забил уже 5 голов, а в Оренбурге оформил третий ассист.

Автор гола — Баринов, который тоже забил в Лиге чемпионов. Дмитрий подключился к атаке, завис в воздухе и пробил головой без шансов для вратаря.

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Усталость от еврокубков все-таки сказалась в конце тайма. Один раз Гильерме спасла перекладина, потом вратарь сам вступал в игру.

А после перерыва «Локо» снова включился и удвоил счет. Пенальти заработал Жоау Мариу, а реализовал Федор Смолов. Форвард сборной России пробил под штангу, вратарь «Оренбурга» угадал угол, но достать мяч не смог.

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За полчаса до конца матча «Локомотив» потерял своего лучшего игрока. После одного из стыков Крыховяк лег на газон и не смог продолжить игру. После замены на Коломейцева поляк сразу ушел в раздевалку, а спустя минуту его команда пропустила. Живоглядов проспал новичка «Оренбурга» Филипа Рогича, который пробил в упор головой.

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На 88-й «Локо» забил третий. Место Смолова в центре нападения занял Эдер, который опередил всех в штрафной «Оренбурга» (в том числе вышедшего на перехват вратаря) и замкнул навес Жоау Мариу со стандарта.

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Оказалось, что Климович зря бросил играть. В добавленное время его партнеры по команде снова напрягли «Локомотив», Живоглядов снова проспал своего игрока, а Артем Кулишев внес второй мяч в ворота, и снова головой.

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В следующей атаке оренбуржцы могли забить еще, но защитники «Локомотива» отбились и организовали контратаку для Мариу. Тот убежал один на один и вместо того, чтобы выкатить Идову на пустые, бездарно пробил сам прямо во вратаря.