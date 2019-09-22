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16:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» — «Урал»: составы команд. Погребняк в запасе

Стали известны составы «Арсенала» и «Урала» на матч 10-го тура чемпионата России.

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Нападающий гостей Павел Погребняк начнет встречу на скамейке запасных.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Луценко, Кангва.

Запасные — Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Довбня, Альварес, Володько, Коне, Берхамов, Лесовой, Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Дмитриев, Бавин, Емельянов, Эль-Кабир, Августиняк, Панюков, Ильин.

Запасные — Баклов, Мимин, Насыров, Фидлер, Бикфалви, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Погребняк.

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