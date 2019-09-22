Все ждали нулей от «Динамо» и «Сочи», а они зажгли: два камбэка, супергол Заболотного, дубль Игбуна
Хохлов проиграл последней команде чемпионата.
Хохлов проиграл последней команде чемпионата.
«Динамо» и «Сочи» — две самые нерезультативные команды РПЛ. За 9 стартовых туров команда Хохлова забила 6 (у «Рубина» столько же), Точилина — вообще 5. От очного матча никто голов и не ждал, тем более две последних игры в Самаре и против «Уфы» «Динамо» свело к нулевым ничьим.
Главный, кто был не согласен с этим утверждением, — форвард «Сочи» Антон Заболотный. Переехав на юг,
Мы и не знали, что Заболотный так умеет. Хотя после дублей Мелкадзе и Сутормина удивляться уже нечему.
«Динамо» смотрелось беспомощно и вяло, поэтому Хохлову нужно было срочно
Игорь Лещук даже подбежал к фанатской трибуне, чтобы успокоить разъяренных болельщиков.
И это даже помогло.
Во вторые 45 минут «Динамо» просто уничтожало последнюю команду таблицы. Доминировал Сильвестр Игбун: летом он стал единственным чистым форвардом, усилившим москвичей, в матче с «Уфой» пару раз простил свою бывшую команду, зато в ворота Джанаева оформил дубль. На первый гол ему ассистировал Шиманьский.
На второй — Роман Евгеньев, сделавший скидку головой после розыгрыша стандарта.
«Динамо» вело в счете ровно 2 минуты. Голом свой дебют отметил Миха Мевля, который сыграл свой первый матч в сезоне после ухода из «Зенита». Сочинцам тоже помог навес со штрафного.
Казалось, что динамовцы
Но в добавленное время забили гости: Александр Карапетян вышел на замену вместо Заболотного, забрал у Антона немного его гениальности и лишил «Динамо» даже ничьи. После удара Нобоа в штангу армянский форвард был первым на мяче (кажется, офсайда
Хохлов не может выиграть в течение 4 матчей, уже почти месяц. Теперь коуч «Динамо» проиграл последней команде чемпионата. А «Сочи» благодаря победе улетел даже из зоны стыков и всего на одно очко отстает от москвичей, которые уже совсем скоро могут лишиться своего тренера.
|Дмитрий Хохлов
|Александр Точилин
|Силвестр Игбун(Себастьян Шиманьски)
|50′
|Антон Заболотный(Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа)
|31′
|Силвестр Игбун(Роман Евгеньев, Себастьян Шиманьски)
|63′
|Миха Мевля
|65′
|Александр Карапетян
|90′
|31
|Игорь Лещук
|35
|Сослан Джанаев
|34
|Константин Рауш
|25
|Иван Новосельцев
|24
|Роман Евгеньев
|13
|Федор Кудряшов
|44
|Тони Шуньич
|32
|Миха Мевля
|11
|Себастьян Шиманьски
|45
|Иван Миладинович
|10
|Силвестр Игбун
|16
|Кристиан Нобоа
|6
|Артур Юсупов
|94
|Душан Лагатор
88′
|77
|Шарль Каборе
|5
|Алексей Померко
|17
|Сергей Паршивлюк
46′
|9
|Антон Заболотный
56′76′
|2
|Григорий Морозов
|87
|Александр Карапетян
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
58′73′
|17
|Андрей Мостовой
73′
|20
|Вячеслав Грулев
|18
|Никита Бурмистров
|5
|Максимилиан Филипп
46′
|77
|Дмитрий Полоз
66′
|8
|Кирилл Панченко
|24
|Эльмир Набиуллин
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)