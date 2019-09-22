Все ждали нулей от «Динамо» и «Сочи», а они зажгли: два камбэка, супергол Заболотного, дубль Игбуна

«Динамо» и «Сочи» — две самые нерезультативные команды РПЛ. За 9 стартовых туров команда Хохлова забила 6 (у «Рубина» столько же), Точилина — вообще 5. От очного матча никто голов и не ждал, тем более две последних игры в Самаре и против «Уфы» «Динамо» свело к нулевым ничьим.

Главный, кто был не согласен с этим утверждением, — форвард «Сочи» Антон Заболотный. Переехав на юг, экс-зенитовец уже забил «Уралу», но там оставалось всего лишь подставить ногу. Сегодня легендарный Зе сделал красиво: с разворота, не видя ворота, пробил с левой за шиворот Лещуку.

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Мы и не знали, что Заболотный так умеет. Хотя после дублей Мелкадзе и Сутормина удивляться уже нечему.

«Динамо» смотрелось беспомощно и вяло, поэтому Хохлову нужно было срочно что-то менять. В перерыве коуч поменял 20-миллионного Филиппа на Панченко — немец выглядел самым немотивированным футболистом на этой планете. Паршивлюку тоже досталось — он уступил свое место Морозову на правом фланге защиты.

Игорь Лещук даже подбежал к фанатской трибуне, чтобы успокоить разъяренных болельщиков.

И это даже помогло.

Во вторые 45 минут «Динамо» просто уничтожало последнюю команду таблицы. Доминировал Сильвестр Игбун: летом он стал единственным чистым форвардом, усилившим москвичей, в матче с «Уфой» пару раз простил свою бывшую команду, зато в ворота Джанаева оформил дубль. На первый гол ему ассистировал Шиманьский.

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На второй — Роман Евгеньев, сделавший скидку головой после розыгрыша стандарта.

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«Динамо» вело в счете ровно 2 минуты. Голом свой дебют отметил Миха Мевля, который сыграл свой первый матч в сезоне после ухода из «Зенита». Сочинцам тоже помог навес со штрафного.

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Казалось, что динамовцы вот-вот забьют третий. Самый классный момент имел Вячеслав Грулев: нападающий пробил в штангу, но если бы попал в створ, то кипер «Сочи» не достал мяч.

Но в добавленное время забили гости: Александр Карапетян вышел на замену вместо Заболотного, забрал у Антона немного его гениальности и лишил «Динамо» даже ничьи. После удара Нобоа в штангу армянский форвард был первым на мяче (кажется, офсайда все-таки не было) и отправил мяч уже в пустые ворота.

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