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16:35 (мск), источник: Sport24

Все ждали нулей от «Динамо» и «Сочи», а они зажгли: два камбэка, супергол Заболотного, дубль Игбуна

Хохлов проиграл последней команде чемпионата.

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«Динамо» и «Сочи» — две самые нерезультативные команды РПЛ. За 9 стартовых туров команда Хохлова забила 6 (у «Рубина» столько же), Точилина — вообще 5. От очного матча никто голов и не ждал, тем более две последних игры в Самаре и против «Уфы» «Динамо» свело к нулевым ничьим.

Главный, кто был не согласен с этим утверждением, — форвард «Сочи» Антон Заболотный. Переехав на юг, экс-зенитовец уже забил «Уралу», но там оставалось всего лишь подставить ногу. Сегодня легендарный Зе сделал красиво: с разворота, не видя ворота, пробил с левой за шиворот Лещуку.

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Мы и не знали, что Заболотный так умеет. Хотя после дублей Мелкадзе и Сутормина удивляться уже нечему.

«Динамо» смотрелось беспомощно и вяло, поэтому Хохлову нужно было срочно что-то менять. В перерыве коуч поменял 20-миллионного Филиппа на Панченко — немец выглядел самым немотивированным футболистом на этой планете. Паршивлюку тоже досталось — он уступил свое место Морозову на правом фланге защиты.

Игорь Лещук даже подбежал к фанатской трибуне, чтобы успокоить разъяренных болельщиков.

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И это даже помогло.

Во вторые 45 минут «Динамо» просто уничтожало последнюю команду таблицы. Доминировал Сильвестр Игбун: летом он стал единственным чистым форвардом, усилившим москвичей, в матче с «Уфой» пару раз простил свою бывшую команду, зато в ворота Джанаева оформил дубль. На первый гол ему ассистировал Шиманьский.

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На второй — Роман Евгеньев, сделавший скидку головой после розыгрыша стандарта.

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«Динамо» вело в счете ровно 2 минуты. Голом свой дебют отметил Миха Мевля, который сыграл свой первый матч в сезоне после ухода из «Зенита». Сочинцам тоже помог навес со штрафного.

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Казалось, что динамовцы вот-вот забьют третий. Самый классный момент имел Вячеслав Грулев: нападающий пробил в штангу, но если бы попал в створ, то кипер «Сочи» не достал мяч.

Но в добавленное время забили гости: Александр Карапетян вышел на замену вместо Заболотного, забрал у Антона немного его гениальности и лишил «Динамо» даже ничьи. После удара Нобоа в штангу армянский форвард был первым на мяче (кажется, офсайда все-таки не было) и отправил мяч уже в пустые ворота.

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Хохлов не может выиграть в течение 4 матчей, уже почти месяц. Теперь коуч «Динамо» проиграл последней команде чемпионата. А «Сочи» благодаря победе улетел даже из зоны стыков и всего на одно очко отстает от москвичей, которые уже совсем скоро могут лишиться своего тренера.

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Динамо
2:3
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Дмитрий ХохловАлександр Точилин
Голы
Силвестр Игбун(Себастьян Шиманьски)50′
Антон Заболотный(Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа)31′
Силвестр Игбун(Роман Евгеньев, Себастьян Шиманьски)63′
Миха Мевля65′
Александр Карапетян90′
Составы команд
31Игорь Лещук
35Сослан Джанаев
34Константин Рауш
25Иван Новосельцев
24Роман Евгеньев
13Федор Кудряшов
44Тони Шуньич
32Миха Мевля
11Себастьян Шиманьски
45Иван Миладинович
10Силвестр Игбун
16Кристиан Нобоа
6Артур Юсупов
94Душан Лагатор
88′
77Шарль Каборе
5Алексей Померко
17Сергей Паршивлюк
46′
9Антон Заболотный
56′76′
2Григорий Морозов
87Александр Карапетян
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
58′73′
17Андрей Мостовой
73′
20Вячеслав Грулев
18Никита Бурмистров
5Максимилиан Филипп
46′
77Дмитрий Полоз
66′
8Кирилл Панченко
24Эльмир Набиуллин
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты6
15Удары (всего)10
5Удары в створ6
1Штанги, перекладины1
7Угловые2
12Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
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