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18:05 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Динамо» Панченко предложил болельщикам приехать на базу и обсудить игру команды

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко предложил болельщикам клуба приехать на базу команды в подмосковном Новогорске для обсуждения с футболистами результатов и игры команды. Об этом журналистам рассказал вратарь «Динамо» Игорь Лещук.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Динамо» в домашнем матче десятого тура чемпионата России уступило «Сочи» со счетом 2:3. По окончании игры футболисты «Динамо» Лещук, Вячеслав Грулев, Панченко, Тони Шуньич и не игравший Антон Шунин подошли к фанатской трибуне для разговора с болельщиками.

«Болельщики настроены негативно, Кирилл Панченко говорил “приезжайте на базу, давайте все обсудим”. Не знаю, если они приедут, насколько эти встречи будут полезными. Каждый понимает свою вину, мы еще между собой поговорим на базе, если игра не получается, то нужно все равно по максимуму отдаваться на поле. Считаю, что в этой игре можно было брать три очка за счет характера», — рассказал Лещук.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в матче на 31-й минуте открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. «Не знаю, насколько случайный гол для себя забил Заболотный, он на сто процентов даже не видел ворота, бил с разворота. Возможно, он как-то нас выбил, первый тайм мы сыграли не очень хорошо, в раздевалке с ребятами поговорили, вышли более заряженными на игру, но в футболе 90 минут, нужно играть с максимальной самоотдачей всю игру. Нельзя, как мы вели 2:1, а потом в каком-то моменте кто-то может не добежать и расслабиться, что бы не происходило, нужно играть до конца», — добавил вратарь «Динамо».

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В 2012 году болельщики «Динамо» приезжали на базу команды после семи поражений в восьми стартовых матчах чемпионата. Болельщики в резкой форме высказали недовольство игрой и результатами команды, а также самоотдачей некоторых игроков. После этого динамовцы, находившиеся на последнем месте в турнирной таблице, смогли выдать серию побед и финишировать на 7-м месте по итогам сезона.

На данный момент «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков, одержав две победы при четырех ничьих и четырех поражениях. В следующем туре бело-голубые 28 сентября в гостях сыграют с «Ростовом».

Динамо
2:3
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Дмитрий ХохловАлександр Точилин
Голы
Силвестр Игбун(Себастьян Шиманьски)50′
Антон Заболотный(Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа)31′
Силвестр Игбун(Роман Евгеньев, Себастьян Шиманьски)63′
Миха Мевля65′
Александр Карапетян90′
Составы команд
31Игорь Лещук
35Сослан Джанаев
34Константин Рауш
25Иван Новосельцев
24Роман Евгеньев
13Федор Кудряшов
44Тони Шуньич
32Миха Мевля
11Себастьян Шиманьски
45Иван Миладинович
10Силвестр Игбун
16Кристиан Нобоа
6Артур Юсупов
94Душан Лагатор
88′
77Шарль Каборе
5Алексей Померко
17Сергей Паршивлюк
46′
9Антон Заболотный
56′76′
2Григорий Морозов
87Александр Карапетян
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
58′73′
17Андрей Мостовой
73′
20Вячеслав Грулев
18Никита Бурмистров
5Максимилиан Филипп
46′
77Дмитрий Полоз
66′
8Кирилл Панченко
24Эльмир Набиуллин
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
8Голевые моменты6
15Удары (всего)10
5Удары в створ6
1Штанги, перекладины1
7Угловые2
12Фолы12
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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