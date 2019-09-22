Кто вместо Хохлова: Бердыев, Каррера или Новиков?

Источник: Спорт-Экспресс

На пресс-конференции у Хохлова состоялся следующий диалог с журналистами.

— После матча с «Рубином» вы сказали, что подадите в отставку, если ситуация не изменится. Что должно произойти, чтобы вы признали, что у вас не получилось?

— Ничего. У меня не получилось. Скоро вы все узнаете.

— Вы будете подавать в отставку?

— Я уже ответил. Скоро вы все узнаете.

Что это, если не намек на то, что тренер может покинуть команду? По моей информации, после матча с сочинцами в раздевалке Хохлов не объявлял футболистам об уходе.

Источник: РИА

Дмитрий Валерьевич жестко высказался о действиях своих игроков, отдельных слов удостоился защитник Константин Рауш, чья ошибка привела к третьему голу — в том моменте натурализованный немец и правда выглядел не лучшим образом. Кроме того, команду также попросили не позорить имя «Динамо» — но это больше эмоциональный порыв.

Важнее другое. То, что думает о сложившейся ситуации руководство клуба. Коллектив с серьезным бюджетом, потратив на новичков около 40 миллионов евро, идет на 11-м месте, а от 16-го, последнего, его отделяют 2 очка.

По моим данным, люди, принимающие решения у бело-голубых, склоняются к замене тренера — и уже в понедельник должна наступить ясность, ведь 25 сентября предстоит кубковая встреча во Владивостоке с «Лучом», и туда команда не может отправляться обезглавленной. Логично, что при уходе Хохлова пост на короткий период будет доверен тренеру молодежного состава Кириллу Новикову — возможно, как раз на матч 1/16 финала Кубка.

Что дальше? Уже не раз говорилось и писалось о том, что претендентами в «Динамо» в случае замены Хохлова являются Массимо Каррера и Курбан Бердыев. По моей информации, актуальна на сегодняшний день именно кандидатура Бердыева.