Кто вместо Хохлова: Бердыев, Каррера или Новиков?
После поражения от «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ главный тренер «Динамо» намекнул на свою отставку. «СЭ» — о возможных сценариях развития ситуации.
После поражения от «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ главный тренер «Динамо» намекнул на свою отставку. «СЭ» — о возможных сценариях развития ситуации.
На
— После матча с «Рубином» вы сказали, что подадите в отставку, если ситуация не изменится. Что должно произойти, чтобы вы признали, что у вас не получилось?
— Ничего. У меня не получилось. Скоро вы все узнаете.
— Вы будете подавать в отставку?
— Я уже ответил. Скоро вы все узнаете.
Что это, если не намек на то, что тренер может покинуть команду? По моей информации, после матча с сочинцами в раздевалке Хохлов не объявлял футболистам об уходе.
Дмитрий Валерьевич жестко высказался о действиях своих игроков, отдельных слов удостоился защитник Константин Рауш, чья ошибка привела к третьему голу — в том моменте натурализованный немец и правда выглядел не лучшим образом. Кроме того, команду также попросили не позорить имя «Динамо» — но это больше эмоциональный порыв.
Важнее другое. То, что думает о сложившейся ситуации руководство клуба. Коллектив с серьезным бюджетом, потратив на новичков около 40 миллионов евро, идет на 11-м месте, а от 16-го, последнего, его отделяют 2 очка.
По моим данным, люди, принимающие решения у
Что дальше? Уже не раз говорилось и писалось о том, что претендентами в «Динамо» в случае замены Хохлова являются Массимо Каррера и Курбан Бердыев. По моей информации, актуальна на сегодняшний день именно кандидатура Бердыева.
Сергей Егоров