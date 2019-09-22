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10Парфенов — Кононов — 4:1
14«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ
18:53 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Арсенала» гол забил Роберт Бауэр (25-я минута), у «Урала» отличился Рафал Аугустыняк (48). На 76-й минуте полузащитник гостей Отман Эль-Кабир не реализовал пенальти. Бауэр и Аугустиняк забили свои первые голы в РПЛ, Бауэр в составе «Арсенала» провел четыре матча, Аугустиняк сыграл за «Урал» в десяти встречах.

«Арсенал» и «Урал» в шестой раз сыграли в ничью, всего команды провели между собой 11 матчей в разных турнирах, на счету «Урала» четыре победы, «Арсенал» выиграл в одной встрече.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 10 матчей. «Арсенал» идет седьмым, также набрав 14 очков после 10 встреч, но уступая екатеринбургскому клубу по дополнительным показателям.

В следующем туре «Арсенал» 29 сентября на выезде сыграет с «Краснодаром», «Урал» в этот же день примет столичный ЦСКА. 25 сентября оба клуба проведут гостевые матчи в рамках 1/16 финала Олимп — Кубка России: «Арсенал» сыграет с воронежским «Факелом», «Урал» встретится с новороссийским «Черноморцем».

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Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 1:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Арсенал, 7256 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоДмитрий Парфенов
Голы
Роберт Бауэр(Сергей Ткачев)25′
Рафал Аугустыняк(Отман Эль-Кабир)48′
Нереализованные пенальти
Отман Эль-Кабир76′
Составы команд
4Роберт Бауэр
31Ярослав Годзюр
9Кирилл Комбаров
15Денис Кулаков
6Максим Беляев
27Михаил Меркулов
8Гиа Григалава
8Роман Емельянов
11Сергей Ткачев
19Денис Поляков
36Михаил Левашов
58Отман Эль-Кабир
23Игорь Горбатенко
3′
6Рафал Аугустыняк
70Георгий Костадинов
11Владимир Ильин
90+3′
27Александр Ломовицкий
72′
17Николай Димитров
83′
22Даниил Лесовой
18Михал Кухарчик
10Эванс Кангва
89′
14Юрий Бавин
46′
25Кингс Кангва
44Андрей Егорычев
48Евгений Луценко
57′
20Андрей Панюков
70′
30Александру Тудорие
10Эрик Бикфалви
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
4Голевые моменты4
18Удары (всего)8
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины1
7Угловые7
8Фолы20
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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