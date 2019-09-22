«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Российской
ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты тульского «Арсенала» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:1 в домашнем матче 10-го тура Российской
В составе «Арсенала» гол забил Роберт Бауэр (25-я минута), у «Урала» отличился Рафал Аугустыняк (48). На 76-й минуте полузащитник гостей Отман
«Арсенал» и «Урал» в шестой раз сыграли в ничью, всего команды провели между собой 11 матчей в разных турнирах, на счету «Урала» четыре победы, «Арсенал» выиграл в одной встрече.
«Урал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 10 матчей. «Арсенал» идет седьмым, также набрав 14 очков после 10 встреч, но уступая екатеринбургскому клубу по дополнительным показателям.
В следующем туре «Арсенал» 29 сентября на выезде сыграет с «Краснодаром», «Урал» в этот же день примет столичный ЦСКА. 25 сентября оба клуба проведут гостевые матчи в рамках 1/16 финала Олимп — Кубка России: «Арсенал» сыграет с воронежским «Факелом», «Урал» встретится с новороссийским «Черноморцем».
|Игорь Черевченко
|Дмитрий Парфенов
|Роберт Бауэр(Сергей Ткачев)
|25′
|Рафал Аугустыняк(Отман Эль-Кабир)
|48′
|Отман Эль-Кабир
|76′
|4
|Роберт Бауэр
|31
|Ярослав Годзюр
|9
|Кирилл Комбаров
|15
|Денис Кулаков
|6
|Максим Беляев
|27
|Михаил Меркулов
|8
|Гиа Григалава
|8
|Роман Емельянов
|11
|Сергей Ткачев
|19
|Денис Поляков
|36
|Михаил Левашов
|58
|Отман Эль-Кабир
|23
|Игорь Горбатенко
3′
|6
|Рафал Аугустыняк
|70
|Георгий Костадинов
|11
|Владимир Ильин
90+3′
|27
|Александр Ломовицкий
72′
|17
|Николай Димитров
83′
|22
|Даниил Лесовой
|18
|Михал Кухарчик
|10
|Эванс Кангва
89′
|14
|Юрий Бавин
46′
|25
|Кингс Кангва
|44
|Андрей Егорычев
|48
|Евгений Луценко
57′
|20
|Андрей Панюков
70′
|30
|Александру Тудорие
|10
|Эрик Бикфалви
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|18
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)