«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Арсенала» гол забил Роберт Бауэр (25-я минута), у «Урала» отличился Рафал Аугустыняк (48). На 76-й минуте полузащитник гостей Отман Эль-Кабир не реализовал пенальти. Бауэр и Аугустиняк забили свои первые голы в РПЛ, Бауэр в составе «Арсенала» провел четыре матча, Аугустиняк сыграл за «Урал» в десяти встречах.

«Арсенал» и «Урал» в шестой раз сыграли в ничью, всего команды провели между собой 11 матчей в разных турнирах, на счету «Урала» четыре победы, «Арсенал» выиграл в одной встрече.

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«Урал» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после 10 матчей. «Арсенал» идет седьмым, также набрав 14 очков после 10 встреч, но уступая екатеринбургскому клубу по дополнительным показателям.