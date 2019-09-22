ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв «Краснодар»
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской
В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе «Краснодара» дублем отметился Маркус Берг (57, 60). Пенальти в ворота «Краснодара» был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Желтые карточки в матче, в частности, получили главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев и тренер команды Мурат Мусаев.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чалов забил 900-й гол ЦСКА в РПЛ, также его мяч стал 500-м для столичной команды на своем поле.
«Краснодар» не пропускал три гола за тайм в чемпионате России с сезона-2016/17, тогда «Оренбург» забил три гола в первом тайме (3:3). Команды провели 20-й очный матч в разных турнирах, на счету ЦСКА восемь побед, «Краснодара» — семь, пять раз была зафиксирована ничья. ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. «Краснодар» потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).
В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 29 сентября, «Краснодар» в этот же день примет тульский «Арсенал».
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
|Никола Влашич
|32′
|Маркус Берг
|57′
|Федор Чалов(Никола Влашич, Ильзат Ахметов)
|37′
|Маркус Берг(Вандерсон Масиэл, Дмитрий Стоцкий)
|60′
|Никола Влашич
|41′
|35
|Игорь Акинфеев
|39
|Матвей Сафонов
|31
|Звонимир Шарлия
|98
|Сергей Петров
|62
|Вадим Карпов
|89
|Дмитрий Стоцкий
|78
|Игорь Дивеев
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|2
|Мариу Фернандес
|4
|Александр Мартынович
90+7′
|20
|Константин Кучаев
|14
|Кристоффер Олссон
|8
|Никола Влашич
90+5′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|25
|Кристиян Бистрович
|10
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Чалов
|47
|Даниил Уткин
46′
|7
|Ильзат Ахметов
23′90′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
57′
|87
|Константин Марадишвили
|31
|Кайю
72′
|17
|Арнор Сигурдссон
64′
|77
|Руслан Камболов
|29
|Яка Бийол
|11
|Дмитрий Скопинцев
40′46′
|33
|Маркус Берг
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)