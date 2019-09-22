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21:12 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв «Краснодар»

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 3:2 в домашнем матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе «Краснодара» дублем отметился Маркус Берг (57, 60). Пенальти в ворота «Краснодара» был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Желтые карточки в матче, в частности, получили главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев и тренер команды Мурат Мусаев.

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Лучшим игроком матча был признан полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чалов забил 900-й гол ЦСКА в РПЛ, также его мяч стал 500-м для столичной команды на своем поле.

«Краснодар» не пропускал три гола за тайм в чемпионате России с сезона-2016/17, тогда «Оренбург» забил три гола в первом тайме (3:3). Команды провели 20-й очный матч в разных турнирах, на счету ЦСКА восемь побед, «Краснодара» — семь, пять раз была зафиксирована ничья. ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. «Краснодар» потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).

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«Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом» 29 сентября, «Краснодар» в этот же день примет тульский «Арсенал».

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ЦСКА
3:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 21026 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоМурад Мусаев
Голы
Никола Влашич32′
Маркус Берг57′
Федор Чалов(Никола Влашич, Ильзат Ахметов)37′
Маркус Берг(Вандерсон Масиэл, Дмитрий Стоцкий)60′
Никола Влашич41′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
39Матвей Сафонов
31Звонимир Шарлия
98Сергей Петров
62Вадим Карпов
89Дмитрий Стоцкий
78Игорь Дивеев
3Йон Гудни Фьолусон
2Мариу Фернандес
4Александр Мартынович
90+7′
20Константин Кучаев
14Кристоффер Олссон
8Никола Влашич
90+5′
9Арикленес да Силва Ари
25Кристиян Бистрович
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
47Даниил Уткин
46′
7Ильзат Ахметов
23′90′
93Магомед-Шапи Сулейманов
57′
87Константин Марадишвили
31Кайю
72′
17Арнор Сигурдссон
64′
77Руслан Камболов
29Яка Бийол
11Дмитрий Скопинцев
40′46′
33Маркус Берг
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
9Удары (всего)11
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
13Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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