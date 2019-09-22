ЦСКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате России по футболу, обыграв «Краснодар»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе ЦСКА два гола забил Никола Влашич (32-я (с пенальти) и 41-я минуты), еще один мяч на счету Федора Чалова (37). В составе «Краснодара» дублем отметился Маркус Берг (57, 60). Пенальти в ворота «Краснодара» был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). Желтые карточки в матче, в частности, получили главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев и тренер команды Мурат Мусаев.

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Лучшим игроком матча был признан полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. Чалов забил 900-й гол ЦСКА в РПЛ, также его мяч стал 500-м для столичной команды на своем поле.

«Краснодар» не пропускал три гола за тайм в чемпионате России с сезона-2016/17, тогда «Оренбург» забил три гола в первом тайме (3:3). Команды провели 20-й очный матч в разных турнирах, на счету ЦСКА восемь побед, «Краснодара» — семь, пять раз была зафиксирована ничья. ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. «Краснодар» потерпел первое поражение за последние девять матчей и занимает четвертое место (20 очков).

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий «Краснодар» и ЦСКА пропустили по пять голов в матчах ЛЕ