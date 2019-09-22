У ЦСКА и «Краснодара» снова пять голов, теперь — на двоих. Забил даже Берг, но слишком поздно
Влашич и Чалов сильнее.
Влашич и Чалов сильнее.
ЦСКА и «Краснодар» отхватили в четверг по пятерке в Лиге Европы — одни от «Лудогорца» (1:5), другие от «Базеля» (0:5). В чемпионате и тем и другим требовалось обгонять «Ростов» и не отставать от «Зенита» и «Локомотива».
Главная и внезапная новость ЦСКА — возвращение Арнора Сигурдссона, не появлявшегося на поле с августа. В старте снова оказались Чалов и Ахметов, которых Гончаренко поберег (до счета 1:3) в Болгарии. Дисквалифицированных Облякова и Магнуссона заменили Бистрович и 17-летний Вадим Карпов, дебютировавший в Разграде.
Карпов теперь вышел левым центральным защитником, а правым — Шарлия, тоже восстановившийся от повреждения.
В составе «Краснодара» — шесть изменений по сравнению с Базелем. Впервые вышел бразильский опорник Кайо Панталеао (вместо Камболова). В запасе очутился Спайич, а в центре обороны рядом с Мартыновичем вышел Фьолусон. Ивана Игнатьева не оказалось даже в заявке.
ЦСКА по привычке резво провел первый тайм — 8 ударов, из них 6 из штрафной, владение в дебюте переваливало за 60 процентов. «Краснодар» свой первый удар в створ провел только на 26-й минуте.
Сразу после этого хозяева оперативно накидали три. Открыть счет помог VAR: удар Влашича после розыгрыша локтем остановил Скопинцев. Пенальти взялся пробить сам Никола — прошлый, с «Ростовом» в декабре, не зашел, теперь получилось.
Вскоре Влашич ассистировал Чалову — тому удался роскошный удар
Третий гол пришел с правого фланга, где опять провалился Скопинцев и неудачно выбросился Кайо. Мяч быстро перевели налево, где Кучаев пробил вяло, а вот Влашич — в цель.
Скопинцева Мусаев предсказуемо поменял в перерыве — на Маркуса Берга (а Уткина — на Шапи). Молчавший до того швед внезапно разразился дублем. Сперва с углового, первого у «Краснодара»: Шапи навесил, Шарлия не прервал скидку Мартыновича, и она дошла до Берга.
Затем — с игры, и опять головой. Теперь в гол превратилась подача Вандерсона:
В этот раз обошлось. Берг шел на
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
|Никола Влашич
|32′
|Маркус Берг
|57′
|Федор Чалов(Никола Влашич, Ильзат Ахметов)
|37′
|Маркус Берг(Вандерсон Масиэл, Дмитрий Стоцкий)
|60′
|Никола Влашич
|41′
|35
|Игорь Акинфеев
|39
|Матвей Сафонов
|31
|Звонимир Шарлия
|98
|Сергей Петров
|62
|Вадим Карпов
|89
|Дмитрий Стоцкий
|78
|Игорь Дивеев
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|2
|Мариу Фернандес
|4
|Александр Мартынович
90+7′
|20
|Константин Кучаев
|14
|Кристоффер Олссон
|8
|Никола Влашич
90+5′
|9
|Арикленес да Силва Ари
|25
|Кристиян Бистрович
|10
|Вандерсон Масиэл
|9
|Федор Чалов
|47
|Даниил Уткин
46′
|7
|Ильзат Ахметов
23′90′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
57′
|87
|Константин Марадишвили
|31
|Кайю
72′
|17
|Арнор Сигурдссон
64′
|77
|Руслан Камболов
|29
|Яка Бийол
|11
|Дмитрий Скопинцев
40′46′
|33
|Маркус Берг
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)