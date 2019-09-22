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21:19 (мск), источник: Sport24

У ЦСКА и «Краснодара» снова пять голов, теперь — на двоих. Забил даже Берг, но слишком поздно

Влашич и Чалов сильнее.

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Источник: Sport24

ЦСКА и «Краснодар» отхватили в четверг по пятерке в Лиге Европы — одни от «Лудогорца» (1:5), другие от «Базеля» (0:5). В чемпионате и тем и другим требовалось обгонять «Ростов» и не отставать от «Зенита» и «Локомотива».

Главная и внезапная новость ЦСКА — возвращение Арнора Сигурдссона, не появлявшегося на поле с августа. В старте снова оказались Чалов и Ахметов, которых Гончаренко поберег (до счета 1:3) в Болгарии. Дисквалифицированных Облякова и Магнуссона заменили Бистрович и 17-летний Вадим Карпов, дебютировавший в Разграде.

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Карпов теперь вышел левым центральным защитником, а правым — Шарлия, тоже восстановившийся от повреждения.

В составе «Краснодара» — шесть изменений по сравнению с Базелем. Впервые вышел бразильский опорник Кайо Панталеао (вместо Камболова). В запасе очутился Спайич, а в центре обороны рядом с Мартыновичем вышел Фьолусон. Ивана Игнатьева не оказалось даже в заявке.

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ЦСКА по привычке резво провел первый тайм — 8 ударов, из них 6 из штрафной, владение в дебюте переваливало за 60 процентов. «Краснодар» свой первый удар в створ провел только на 26-й минуте.

Сразу после этого хозяева оперативно накидали три. Открыть счет помог VAR: удар Влашича после розыгрыша локтем остановил Скопинцев. Пенальти взялся пробить сам Никола — прошлый, с «Ростовом» в декабре, не зашел, теперь получилось.

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Вскоре Влашич ассистировал Чалову — тому удался роскошный удар из-за штрафной. Федор забил впервые с 25 августа.

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Третий гол пришел с правого фланга, где опять провалился Скопинцев и неудачно выбросился Кайо. Мяч быстро перевели налево, где Кучаев пробил вяло, а вот Влашич — в цель.

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Скопинцева Мусаев предсказуемо поменял в перерыве — на Маркуса Берга (а Уткина — на Шапи). Молчавший до того швед внезапно разразился дублем. Сперва с углового, первого у «Краснодара»: Шапи навесил, Шарлия не прервал скидку Мартыновича, и она дошла до Берга.

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Затем — с игры, и опять головой. Теперь в гол превратилась подача Вандерсона:

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Что-то похожее ЦСКА только что переживал, да и дважды за три минуты от «Краснодара» уже пропускал. Это было год назад — тогда преимущество, тоже обеспеченное Влашичем, армейцы разбазарили.

В этот раз обошлось. Берг шел на хет-трик (предотвратил Акинфеев) и чуть не заработал пенальти (Безбородов счел, что Дивеев не фолил), а Кучаев на нервах не поделил с капитаном мяч. ЦСКА везло, а «Краснодар» не хватило на такой камбэк, как в Порту.

  • ЦСКА поднялся на вторую строчку и отстает от «Зенита» на одно очко. У «Краснодара», «Локомотива» и «Ростова» — по 20.
  • «Краснодар» пропустил восемь голов за четыре дня. В семи из последних девяти последних матчей команде Мусаева забивают как минимум два.
  • ЦСКА не побеждал «Краснодар» с апреля прошлого года. Так результативно ЦСКА и «Краснодар» не играли с 2013 года.
  • Тогда на стадионе имени Стрельцова москвичи победили 5:1, а единственный краснодарский гол забил Павел Мамаев.
ЦСКА
3:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 21026 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоМурад Мусаев
Голы
Никола Влашич32′
Маркус Берг57′
Федор Чалов(Никола Влашич, Ильзат Ахметов)37′
Маркус Берг(Вандерсон Масиэл, Дмитрий Стоцкий)60′
Никола Влашич41′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
39Матвей Сафонов
31Звонимир Шарлия
98Сергей Петров
62Вадим Карпов
89Дмитрий Стоцкий
78Игорь Дивеев
3Йон Гудни Фьолусон
2Мариу Фернандес
4Александр Мартынович
90+7′
20Константин Кучаев
14Кристоффер Олссон
8Никола Влашич
90+5′
9Арикленес да Силва Ари
25Кристиян Бистрович
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
47Даниил Уткин
46′
7Ильзат Ахметов
23′90′
93Магомед-Шапи Сулейманов
57′
87Константин Марадишвили
31Кайю
72′
17Арнор Сигурдссон
64′
77Руслан Камболов
29Яка Бийол
11Дмитрий Скопинцев
40′46′
33Маркус Берг
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
9Удары (всего)11
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
13Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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