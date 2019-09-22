У ЦСКА и «Краснодара» снова пять голов, теперь — на двоих. Забил даже Берг, но слишком поздно

Источник: Sport24

ЦСКА и «Краснодар» отхватили в четверг по пятерке в Лиге Европы — одни от «Лудогорца» (1:5), другие от «Базеля» (0:5). В чемпионате и тем и другим требовалось обгонять «Ростов» и не отставать от «Зенита» и «Локомотива».

Главная и внезапная новость ЦСКА — возвращение Арнора Сигурдссона, не появлявшегося на поле с августа. В старте снова оказались Чалов и Ахметов, которых Гончаренко поберег (до счета 1:3) в Болгарии. Дисквалифицированных Облякова и Магнуссона заменили Бистрович и 17-летний Вадим Карпов, дебютировавший в Разграде.

Карпов теперь вышел левым центральным защитником, а правым — Шарлия, тоже восстановившийся от повреждения.

В составе «Краснодара» — шесть изменений по сравнению с Базелем. Впервые вышел бразильский опорник Кайо Панталеао (вместо Камболова). В запасе очутился Спайич, а в центре обороны рядом с Мартыновичем вышел Фьолусон. Ивана Игнатьева не оказалось даже в заявке.

ЦСКА по привычке резво провел первый тайм — 8 ударов, из них 6 из штрафной, владение в дебюте переваливало за 60 процентов. «Краснодар» свой первый удар в створ провел только на 26-й минуте.

Сразу после этого хозяева оперативно накидали три. Открыть счет помог VAR: удар Влашича после розыгрыша локтем остановил Скопинцев. Пенальти взялся пробить сам Никола — прошлый, с «Ростовом» в декабре, не зашел, теперь получилось.

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Вскоре Влашич ассистировал Чалову — тому удался роскошный удар из-за штрафной. Федор забил впервые с 25 августа.

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Третий гол пришел с правого фланга, где опять провалился Скопинцев и неудачно выбросился Кайо. Мяч быстро перевели налево, где Кучаев пробил вяло, а вот Влашич — в цель.

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Скопинцева Мусаев предсказуемо поменял в перерыве — на Маркуса Берга (а Уткина — на Шапи). Молчавший до того швед внезапно разразился дублем. Сперва с углового, первого у «Краснодара»: Шапи навесил, Шарлия не прервал скидку Мартыновича, и она дошла до Берга.

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Затем — с игры, и опять головой. Теперь в гол превратилась подача Вандерсона:

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Что-то похожее ЦСКА только что переживал, да и дважды за три минуты от «Краснодара» уже пропускал. Это было год назад — тогда преимущество, тоже обеспеченное Влашичем, армейцы разбазарили.

В этот раз обошлось. Берг шел на хет-трик (предотвратил Акинфеев) и чуть не заработал пенальти (Безбородов счел, что Дивеев не фолил), а Кучаев на нервах не поделил с капитаном мяч. ЦСКА везло, а «Краснодар» не хватило на такой камбэк, как в Порту.