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22:10 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: ЦСКА в силу молодости состава показал два разных тайма в игре с «Краснодаром»

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА в силу молодости показали два разных тайма в игре чемпионата России с «Краснодаром». Об этом в эфире канала «Матч Премьер» заявил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. После первого тайма москвичи вели 3:0, а во втором тайме пропустили два гола.

«Почему два разных тайма? Наверное, это произошло в силу молодости, всегда сложно выпускать на игру молодых футболистов, к тому же силы начали покидать, потому что и мы, и “Краснодар” достаточно много отдали сил в еврокубках, но у них более опытная команда, они лучше держали мяч во втором тайм, мы же глубоко сели, что с “Краснодаром” делать нельзя», — сказал Гончаренко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С “Краснодаром” лучше играть на его половине поля, если его игроки переходят на твою половину, то они знают, что делать в позиционных атаках, становится сложно, поэтому два разных тайма получилось. К счастью, нам удалось вернуться в игру после двух пропущенных мячей, [Федор] Чалов, [Ильзат] Ахметов и [Никола] Влашич повели за собой команду, в таких матчах и закаляется характер. Рад, что так происходит, потому что нас раньше критиковали за отсутствие характера, а сейчас есть и волевые победы, и в концовке дожимаем», — добавил он.

После десяти туров ЦСКА набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче армейцы в Екатеринбурге сыграют с «Уралом», игра пройдет 29 сентября.

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3:2
Первый тайм: 3:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 1022.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 21026 зрителей
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоМурад Мусаев
Голы
Никола Влашич32′
Маркус Берг57′
Федор Чалов(Никола Влашич, Ильзат Ахметов)37′
Маркус Берг(Вандерсон Масиэл, Дмитрий Стоцкий)60′
Никола Влашич41′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
39Матвей Сафонов
31Звонимир Шарлия
98Сергей Петров
62Вадим Карпов
89Дмитрий Стоцкий
78Игорь Дивеев
3Йон Гудни Фьолусон
2Мариу Фернандес
4Александр Мартынович
90+7′
20Константин Кучаев
14Кристоффер Олссон
8Никола Влашич
90+5′
9Арикленес да Силва Ари
25Кристиян Бистрович
10Вандерсон Масиэл
9Федор Чалов
47Даниил Уткин
46′
7Ильзат Ахметов
23′90′
93Магомед-Шапи Сулейманов
57′
87Константин Марадишвили
31Кайю
72′
17Арнор Сигурдссон
64′
77Руслан Камболов
29Яка Бийол
11Дмитрий Скопинцев
40′46′
33Маркус Берг
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
6Голевые моменты4
9Удары (всего)11
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
13Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
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