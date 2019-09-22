Гончаренко: ЦСКА в силу молодости состава показал два разных тайма в игре с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:2. После первого тайма москвичи вели 3:0, а во втором тайме пропустили два гола.

«Почему два разных тайма? Наверное, это произошло в силу молодости, всегда сложно выпускать на игру молодых футболистов, к тому же силы начали покидать, потому что и мы, и “Краснодар” достаточно много отдали сил в еврокубках, но у них более опытная команда, они лучше держали мяч во втором тайм, мы же глубоко сели, что с “Краснодаром” делать нельзя», — сказал Гончаренко.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12880589" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«С “Краснодаром” лучше играть на его половине поля, если его игроки переходят на твою половину, то они знают, что делать в позиционных атаках, становится сложно, поэтому два разных тайма получилось. К счастью, нам удалось вернуться в игру после двух пропущенных мячей, [Федор] Чалов, [Ильзат] Ахметов и [Никола] Влашич повели за собой команду, в таких матчах и закаляется характер. Рад, что так происходит, потому что нас раньше критиковали за отсутствие характера, а сейчас есть и волевые победы, и в концовке дожимаем», — добавил он.