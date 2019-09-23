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14:46 (мск), источник: ТАСС

Хохлов останется на посту главного тренера «Динамо» до зимней паузы в РПЛ

ТАСС, 23 сентября. Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов сохранит свой пост до зимней паузы в чемпионате России. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Динамо» дома уступило «Сочи» со счетом 2:3 в матче 10-го тура чемпионата России. На послематчевой пресс-конференции Хохлов отметил, что у него «не получилось» на посту главного тренера «Динамо», а на вопрос об отставке ответил, что решение вскоре будет принято.

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«В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов, — говорится в заявлении клуба. — Летом мы начали глобальную перестройку команды и прекрасно понимали, что создание нового, боеспособного коллектива займет время, будет сопряжено с рисками и необходимостью оперативно справляться с системными задачами. Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава. Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются».

«На текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство “Динамо”, — отмечается в заявлении клуба. — Признаем, что в ходе подготовки команды были допущены ошибки, которые, в том числе, привели к слабым промежуточным результатам, в усилении нуждается и работа спортивного штаба. Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности, но только общими усилиями, с доверием друг к другу и верой в собственные силы. Впереди у нас сложная серия выездных матчей в чемпионате и Кубке России, ближайшие результаты станут во многом показательными и определяющими для выбора вектора направления дальнейшего развития клуба».

Хохлов возглавил «Динамо» в октябре 2017 года, под его руководством команда заняла восьмое место в чемпионате России в сезоне-2017/18 и 12-е — в сезоне-2018/19.

В текущем чемпионате «Динамо» провело 10 матчей, набрало 10 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице. В 11-м туре «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом», встреча пройдет в субботу, начало матча в 16:30 мск. В среду в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России «Динамо» на выезде сыграет с владивостокским «Лучом».

Последний матч перед зимней паузой в чемпионате России «Динамо» проведет 6 декабря на выезде против петербургского «Зенита».

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04:42 (мск)© Ньюстюб
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