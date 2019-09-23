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16:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Больше Берга. «Краснодару» нужны мужики-«дровосеки»

Форвард «быков» Маркус Берг — как последняя соломинка Мурада Мусаева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Выход Маркуса Берга в игре с ЦСКА получился веселым. Два быстрых мяча, как раз таких, какие и должен забивать центрфорвард, высокая активность, куча ударов, половина из которых, правда, получились довольно корявыми. Но в итоге Берга все равно можно и нужно называть лучшим в составе «Краснодара». Форвард, над которым до этого в основном смеялись, едва не вытащил безнадежную встречу. И вытащил бы — будь чуть техничнее.

Берга принято считать олицетворением провальной перестройки «быков», которая должна была привести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, но вместо этого обернулась европейским позором. Сначала с «Олимпиакосом», затем с «Базелем».

Каждый из этих эпизодов можно было бы назвать случайным, если бы не убийственная статистика. За последний месяц «Краснодар» провел семь матчей, в которых пропустил в сумме 19 мячей. В среднем — 2,7 за игру! Пять от «Базеля», четыре от «Олимпиакоса», три от ЦСКА, по два от «Крыльев» и «Урала»…

Это и есть романтичный футбол, который так нравится Галицкому?

Если без иронии, то «Краснодар» действительно заслуживает уважения, и мы не раз об этом говорили. Но кажется, сейчас «быки» в абсолютном тупике. Достигнув потолка и остановившись в шаге от ЛЧ, они не просто застряли на месте — а стремительно покатились вниз. Будто бы без Лиги чемпионов больше нет никакого стержня, вокруг которого держится команда и вообще крутится жизнь. И Мусаев, лишенный статуса главного тренера, ничего не может с этим сделать.

Сейчас «Краснодар» словно не знает ради чего живет. От этой рассеянности и получают по 3−4−5 в свои ворота. Нет вожаков, нет харизматиков.

Вот и остается выезжать за счет Берга, который вообще-то, сам по себе, антикраснодарский футболист — с качествами, более подходящими «Ростову» и «Уралу». Именно поэтому Маркус и жег против ЦСКА — заполнил безвольный вакуум, в котором не имеют никакой силы техника Вандерсона и Ари, тонкость Олссона, озарение Шапи.

Берг знает, в чем силен, и не стесняется своей прямолинейности. Человек вообще-то заменил в сборной Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2018, выходил в основе на самом турнире. Потому что так же хорош, как Златан? Да нет же. Берг в десятки раз слабее. Но он крепок характером и конкретен в игре. Десять раз пробьет во вратаря или в небеса, а на одиннадцатый и двенадцатый поймает кураж. И никогда не опустит рук.

«Краснодару», чтобы выйти из тупика, нужно отойти от своего стиля. Технари Вилена, Намли, Вандерсон и прочие хотя бы ненадолго и хоть в чем-то должны стать такими же «дровосеками», как Берг.

Больше Берга, и все наладится!

А когда это случится, можно сказать Маркусу спасибо и снова играть в свой воздушно-эфирный футбол.

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