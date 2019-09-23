«Динамо»: Хохлов пишем — Спаллетти в уме?

Источник: Спорт-Экспресс

В «Динамо» опять что-то происходит. Команда в 10 турах одержала две победы, набрала 10 очков, от пятого места отрыв уже те же 10. Это при том, что перед бело-голубыми стоит задача выхода в еврокубки. Болельщики во втором матче кряду требуют отставки Хохлова, тот сам после поражения в воскресенье от «Сочи» (2:3) заявляет на пресс-конференции, что «не справился». И добавляет, что «скоро все узнаете».

Все ясно? Только не в «Динамо». Сегодня на официальном сайте клуба появилось сообщение, что Хохлову выписан кредит доверия — как минимум, до зимы.

Что же происходит?

Судя по всему, в нем вновь идут глубинные процессы, в которых фигура главного тренера не играет первостепенной роли. Не секрет, что в клубе два центра принятия решений — председателя совета директоров Юрия Соловьева и гендиректора Юрия Белкина.

Соловьев — первый заместитель президента банка ВТБ, естественно, его роль была куда весомее. Но еще больше месяца назад я впервые услышал информацию, что он может уйти на политическое поприще. С тех пор подобные разговоры стали звучать только громче.

Косвенным подтверждением стала и версия развития сегодняшних событий, которую мне рассказал один осведомленный источник. Якобы после заявления Хохлова на верхних этажах ВТБ приняли решение об усилении роли Белкина. Именно гендиректору поручено заниматься в том числе и тренерским вопросом. После этого-то и появилось сообщение на официальном сайте о кредите доверия Хохлову.

Что, впрочем, не говорит о том, что намерения сохранять статус-кво до зимы не разойдутся с делом. Пара-тройка таких поражений, как от «Сочи», не оставят выбора. Однако сейчас нужно успокоить ситуацию, чтобы выиграть время. При этом тренерский рынок, естественно, станет тщательно изучаться на предмет поиска сменщика. Причем в усиленном режиме. Уже поговаривают, что первыми зазвучали итальянские фамилии. Не только Массимо Карреры, но и Лучано Спаллетти, последним клубом которого был «Интер».

Впрочем, это пока неподтвержденная версия. Другой источник опровергает уход Соловьева в политику. В любом случае ясно одно: в «Динамо» снова «весело», борьба за власть не утихает. А значит, ни о каких еврокубках речи идти не может.