«Динамо»: Хохлов пишем — Спаллетти в уме?

В «Динамо» опять
Все ясно? Только не в «Динамо». Сегодня на официальном сайте клуба появилось сообщение, что Хохлову выписан кредит доверия — как минимум, до зимы.
Судя по всему, в нем вновь идут глубинные процессы, в которых фигура главного тренера не играет первостепенной роли. Не секрет, что в клубе два центра принятия решений — председателя совета директоров Юрия Соловьева и гендиректора Юрия Белкина.
Соловьев — первый заместитель президента банка ВТБ, естественно, его роль была куда весомее. Но еще больше месяца назад я впервые услышал информацию, что он может уйти на политическое поприще. С тех пор подобные разговоры стали звучать только громче.
Косвенным подтверждением стала и версия развития сегодняшних событий, которую мне рассказал один осведомленный источник. Якобы после заявления Хохлова на верхних этажах ВТБ приняли решение об усилении роли Белкина. Именно гендиректору поручено заниматься в том числе и тренерским вопросом. После
Что, впрочем, не говорит о том, что намерения сохранять
Впрочем, это пока неподтвержденная версия. Другой источник опровергает уход Соловьева в политику. В любом случае ясно одно: в «Динамо» снова «весело», борьба за власть не утихает. А значит, ни о каких еврокубках речи идти не может.
Пока не сформируется четкая вертикаль управления с единым центром принятия решений, с отсутствием противоречий между руководителями, о больших победах можно забыть. И фигура главного тренера тут не столь и существенна.