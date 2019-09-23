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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

А как вообще Кононов появился в «Спартаке»? И сколько это стоило?

Просто напомним, — за трансфер Олега Кононова в «Спартак» красно-белым пришлось платить.

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Источник: Спорт-Экспресс

Кононов прошлый сезон начал в статусе главного тренера тульского «Арсенала», последним матчем для него стала игра с «Анжи» 9 ноября (2:0), а 12-го Олег Георгиевич возглавил «Спартак». Который, в свою очередь, 22 октября уволил Массимо Карреру — три недели процессом руководил Рауль Рианчо.

По неподтвержденной официально информации, знакомство Кононова с представителями красно-белых состоялось уже вечером 21 октября, после встречи, в которой «Арсенал» победил красно-белых на «Открытие Арене» (3:2). В ночь на 22 октября было принято решение об увольнении Карреры, ему сразу выплатили все деньги до конца контракта.

С Кононовым же все сложилось не так быстро. Во-первых, «Арсенал» не был готов к уходу тренера (пусть и на тот момент «оружейники» шли только на 11-м месте после 14 туров, набрав 17 очков). Во-вторых, «Спартак» не горел желанием платить за «трансфер» тренера. В-третьих, у красно-белых не существовало стопроцентной уверенности в том, что Кононов — это именно то, что нужно.

Олег Георгиевич провел прощальный ужин с игроками «Арсенала», но тех самых слов «ухожу в «Спартак» футболисты не услышали. Потом тренер вначале не поехал на выезд в Грозный, но в итоге все же нагнал команду по пути в аэропорт.

А «Спартак» — в лице вице-президента Наиля Измайлова — прорабатывал и другие варианты. Измайлов набрал Валерию Карпину, тот поставил «Ростов» в известность и получил добро на встречу. Валерий Георгиевич — кандидатура Измайлова, и тот, по моей информации, был готов отстаивать именно ее.

Но — не срослось.

В итоге «Спартак» заплатил за Кононова 30 миллионов рублей — около 500 тысяч долларов. У Олега Георгиевича в Туле была зарплата около 5 миллионов рублей в месяц. В «Спартаке» тренер стал зарабатывать несколько больше.

Но, увы, не сложилось.

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