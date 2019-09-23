А как вообще Кононов появился в «Спартаке»? И сколько это стоило?
Просто напомним, — за трансфер Олега Кононова в «Спартак»
Просто напомним, — за трансфер Олега Кононова в «Спартак»
Кононов прошлый сезон начал в статусе главного тренера тульского «Арсенала», последним матчем для него стала игра с «Анжи» 9 ноября (2:0), а 12-го Олег Георгиевич возглавил «Спартак». Который, в свою очередь, 22 октября уволил Массимо Карреру — три недели процессом руководил Рауль Рианчо.
По неподтвержденной официально информации, знакомство Кононова с представителями
С Кононовым же все сложилось не так быстро.
Олег Георгиевич провел прощальный ужин с игроками «Арсенала», но тех самых слов «ухожу в «Спартак» футболисты не услышали. Потом тренер вначале не поехал на выезд в Грозный, но в итоге все же нагнал команду по пути в аэропорт.
А «Спартак» — в лице
Но — не срослось.
В итоге «Спартак» заплатил за Кононова 30 миллионов рублей — около 500 тысяч долларов. У Олега Георгиевича в Туле была зарплата около 5 миллионов рублей в месяц. В «Спартаке» тренер стал зарабатывать несколько больше.
Но, увы, не сложилось.