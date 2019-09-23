РФС временно снял запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков

Ранее РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности клуба перед полузащитником Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Как отмечается в сообщении, РФС удовлетворил ходатайство Галиулина и временно снял запрет с «Тамбова», который может регистрировать новых игроков до 31 октября нынешнего года.