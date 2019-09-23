Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22.09
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Зарубежный
22.09
Лацио
Парма
20
Футбол. Зарубежный
22.09
Севилья
Реал
01
Футбол. Зарубежный
22.09
Лион
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
24.09
Дижон
Марсель
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС временно снял запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности клуба перед полузащитником Вагизом Галиулиным по выплате единовременных премий и процентов за их задержку. Как отмечается в сообщении, РФС удовлетворил ходатайство Галиулина и временно снял запрет с «Тамбова», который может регистрировать новых игроков до 31 октября нынешнего года.

«Тамбов» после десяти туров с 8 очками занимает 15-е место в Российской премьер лиге (РПЛ).

Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
'Ситуация с Кокориным — удар не только по игроку, но и по Черчесову'
Из базы лаборатории в РФ удалены данные о положительных пробах
Неймара забросали мусором, пока он подавал угловой. И он забил
Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения
Хохлов останется на посту главного тренера «Динамо»
IAAF продлила отстранение Федерации легкой атлетики России
Погба испугался болельщиков и купил пса-охранника. Это паранойя?
Иванов: На баскетболе нет фанатов-дебилов, можно продавать пиво
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь