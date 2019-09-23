РФС временно снял запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) временно сняла запрет с «Тамбова» на регистрацию новых игроков, сообщается на сайте РФС.
Ранее РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
«Тамбов» после десяти туров с 8 очками занимает 15-е место в Российской премьер лиге (РПЛ).