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20:14 (мск), источник: Sport24

В «Спартаке» новый скандал с лайками. Цорн поддержал критику Кононова, Глушаков счастлив

Новая серия любимого сериала.

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Источник: Sport24

Что там опять случилось?

Все как обычно.

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн лайкнул в инстаграме комментарий, высмеявший главного тренера Олега Кононова.

Что за комментарий?

В соцсетях распространяется архивное видео с выступлением Кононова, когда он еще не работал в «Спартаке».

Проиграли игру, и что? Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше? Завтра я выиграю, послезавтра выиграю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав, надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы тренеры в своих методиках в первую очередь были привязаны к атаке. Ведь зрители приходят для того, чтобы посмотреть на открытый футбол и получить удовольствие.
Олег Кононов

И, конечно же, болельщики «Спартака» шутят над тренером, под руководством которого красно-белые проигрывают на протяжении четырех матчей.

«Братья, если утро рабочего понедельника дается вам нелегко, держите мотивацию от Олега Георгиевича Кононова. Эту машину не остановить!» — написано в инстаграме fcsm_redwhite, где было выложено видео выступления Кононова.

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«Кличко нервно курит в сторонке», — съязвил в комментариях один из болельщиков. Именно этому комментарию поставил лайк генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Напомним, еще после проигрыша «Уралу» «Спартак» провел встречу с болельщиками. Ее хитом стал вопрос мальчика, спросившего, почему Кононов до сих пор не уволен:

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«Все решения в клубе принимаются не одной персоной. У нас есть совет директоров, у нас есть главный акционер, который тоже участвует в собраниях, поэтому на этот вопрос мы не сможем ответить», — ответил тогда Цорн.

«Только победы могут оставить тренера в клубе. Каждое поражение приносит боль всем болельщикам “Спартака” и тренеру тоже. И я вчера сказал, что только благодаря победам я буду и дальше работать здесь и приносить пользу», — добавил Кононов.

Глушаков отреагировал?

Ну конечно. И, кажется, он очень доволен.

«Срочно сослать в бэк-офис!» — написал полузащитник «Ахмата» в сторис инстаграма и добавил смеющийся смайлик.

Сам Глушаков попал в похожую ситуацию, играя за «Спартак». Глушаков тогда лайкнул пост с критикой Массимо Карреры, за что был отправлен в дубль. Позднее итальянец был уволен, а Глушакова вернули в основной состав.

25 сентября «Спартак» играет в Кубке России с «КАМАЗом». Начало — в 18:30.

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20 сентября© Ньюстюб
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