В «Спартаке» новый скандал с лайками. Цорн поддержал критику Кононова, Глушаков счастлив
Новая серия любимого сериала.
Новая серия любимого сериала.
Все как обычно.
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн лайкнул в инстаграме комментарий, высмеявший главного тренера Олега Кононова.
В соцсетях распространяется архивное видео с выступлением Кононова, когда он еще не работал в «Спартаке».
Проиграли игру, и что? Ну вызовут вас на ковер руководители, но у вас в голове: что будет дальше? Завтра я выиграю, послезавтра выиграю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав, надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы тренеры в своих методиках в первую очередь были привязаны к атаке. Ведь зрители приходят для того, чтобы посмотреть на открытый футбол и получить удовольствие.
И, конечно же, болельщики «Спартака» шутят над тренером, под руководством которого
«Братья, если утро рабочего понедельника дается вам нелегко, держите мотивацию от Олега Георгиевича Кононова. Эту машину не остановить!» — написано в инстаграме fcsm_redwhite, где было выложено видео выступления Кононова.
«Кличко нервно курит в сторонке», — съязвил в комментариях один из болельщиков. Именно этому комментарию поставил лайк генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
Напомним, еще после проигрыша «Уралу» «Спартак» провел встречу с болельщиками. Ее хитом стал вопрос мальчика, спросившего, почему Кононов до сих пор не уволен:
«Все решения в клубе принимаются не одной персоной. У нас есть совет директоров, у нас есть главный акционер, который тоже участвует в собраниях, поэтому на этот вопрос мы не сможем ответить», — ответил тогда Цорн.
«Только победы могут оставить тренера в клубе. Каждое поражение приносит боль всем болельщикам “Спартака” и тренеру тоже. И я вчера сказал, что только благодаря победам я буду и дальше работать здесь и приносить пользу», — добавил Кононов.
Ну конечно. И, кажется, он очень доволен.
«Срочно сослать в
Сам Глушаков попал в похожую ситуацию, играя за «Спартак». Глушаков тогда лайкнул пост с критикой Массимо Карреры, за что был отправлен в дубль. Позднее итальянец был уволен, а Глушакова вернули в основной состав.
25 сентября «Спартак» играет в Кубке России с «КАМАЗом». Начало — в 18:30.