«Здравствуй, муж»: Мамаев дал интервью супруге
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана анонсировала в Instagram интервью с мужем, вышедшему по УДО из колонии.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана анонсировала в Instagram интервью с мужем, вышедшему по УДО из колонии.
«Интервью с мужем. Скоро», — подписала пост Алана Мамаева.
Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об