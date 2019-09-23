Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
24.09
Дижон
Марсель
Футбол. Зарубежный
24.09
Вальядолид
Гранада
Футбол. Зарубежный
24.09
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
24.09
Бетис
Леванте
Футбол. Зарубежный
24.09
Монако
Ницца
Все события
Фоторепортажи
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
21:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Здравствуй, муж»: Мамаев дал интервью супруге

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана анонсировала в Instagram интервью с мужем, вышедшему по УДО из колонии.

Наверх

«Интервью с мужем. Скоро», — подписала пост Алана Мамаева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресненский суд Москвы в начале мая за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев (Мамаев и Протасовицкий) до одного года шести месяцев колонии (братья Кокорины). Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, 17 сентября они покинули колонию.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий
Жены, фанаты, адвокаты. Кто поможет Кокорину и Мамаеву
Читайте также
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
'Ситуация с Кокориным — удар не только по игроку, но и по Черчесову'
Из базы лаборатории в РФ удалены данные о положительных пробах
AP: УЕФА задумался над изменением формата проведения Лиги наций
В «Спартаке» скандал с лайками: Цорн поддержал критику Кононова
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч чемпионата Италии
«Непревзойденный триумфатор»: Владимир Путин поздравил Садулаева
Британский тяжеловес оформил два нокаута за вечер (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь