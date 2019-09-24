На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме

Пока 28-летний футболист находился в заключении, камеры зафиксировали, как на одной из его машин были 40 раз нарушены ПДД. Общая сумма штрафов за нарушения на всех автомобилях, среди которых превышения скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки, составила 30 тыс. рублей. Кокорин уже оплатил все штрафы.



Отмечается, что активным пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его жена Дарья Валитова.