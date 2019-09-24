На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии был вынужден оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает Mash.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после выхода на свободу из колонии был вынужден оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает Mash.
Пока 28-летний футболист находился в заключении, камеры зафиксировали, как на одной из его машин были 40 раз нарушены ПДД. Общая сумма штрафов за нарушения на всех автомобилях, среди которых превышения скорости, езда по полосе маршрутного транспорта и нарушения знаков и разметки, составила 30 тыс. рублей. Кокорин уже оплатил все штрафы.
Отмечается, что активным пользователем машин Кокорина в период его нахождения в тюрьме была его жена Дарья Валитова.
Осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Долгое время молодые люди находились под арестом, а позднее суд приговорил их к тюремным срокам. Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.