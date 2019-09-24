Из «Зенита» в ЦСКА — как это возможно? История Вадима Карпова
В 17 лет он дебютировал в Европе и РПЛ. Теперь готовится дебютировать в Кубке.
В 17 лет он дебютировал в Европе и РПЛ. Теперь готовится дебютировать в Кубке.
Вадим Карпов в своём роде пионер — первым из футболистов 2002 года рождения сыграл в чемпионате России. Понятно, что в историю юноша влетел отчасти по стечению обстоятельств — повальных травм и дисквалификаций старших одноклубников. Но то, что из толпы резервистов Виктор Гончаренко выделил и вызвал 17-летнего подростка, о
Второй матч на неделе и ЦСКА, и его новобранцу удался больше первого: «армейцы» обыграли прямого конкурента из Краснодара, а самый молодой человек на поле набрал статистику, достойную опытного, взрослого игрока. Совершил больше всех отборов/перехватов (11), выиграл 7 из 10 единоборств при самом высоком по команде показателе удачных ТТД (84%). Познакомимся с Вадимом поближе.
Две недели назад региональное издание Архангельской области радостно сообщило: «Уроженец Котласа вошёл в заявку ЦСКА на Лигу Европы». Для городка на 60 тыс. жителей — знаменательное событие. Возможно,
Из такой, простите, глуши шансов пробиться в большой футбол — мизер. И, пожалуй, ни одного, если застрять там надолго. Родители 7-летнего Вадика, обнаружив у сына игровые задатки, а у себя — желание и готовность их развивать, повезли мальчика в Петербург — на просмотр. Зачисление сына в «Смену» — филиал большого «Зенита» — потребовало от них ещё более существенных жертв. Семья сорвалась с места и переехала в Северную столицу, на съёмную квартиру. Только в «Смене» мальчик не прижился.
Пусть вас не вводит в заблуждение название — для
Зато в «Зените»
На финальном этапе первенства России по 2002 году рождения в Крымске летом 2017-го «Зенит» выступил неудачно — 13-е место. Но рослый, инициативный парень из питерской команды приглянулся «армейскому» селекционеру Григорию Кватании и тренеру свежеиспечённых чемпионов Анатолию Дутову. После разговора с ними Юрий Карпов, папа 15-летнего капитана, дал добро на переезд наследника в столицу. Мама, естественно, переживала — как там сын в огромном мегаполисе устроится. В ЦСКА успокоили: не пропадёт. Иногородние в клубном интернате ни в чём не нуждаются — одеты, обуты, накормлены и под присмотром. По словам тренеров, Карпова уже тогда отличала самостоятельность и рассудительность, свойственная простым ребятам от сохи.
Дутов — тренер старой, советской закваски. В пример воспитанникам спецназовцев ставил. Учил искусству выживания — только не на войне, а в жёсткой конкурентной спортивной среде. Карпов не застал знаменитых дутовских «марш-бросков» в шесть утра по близлежащему парку, а многие его сверстники — прошли. Анатолий Владимирович потом по следам на песке определял, вышли парни на пробежку или сачканули.
На следующий год Карпов привёз из Крымска бронзовую медаль и приз лучшему защитнику. Его право на повышение в «звании» не подвергалось сомнению.
«В прошлом году у нас пять человек 2002 года рождения добавилось в молодёжку, Карпов в том числе, — рассказывает главный тренер “армейских” резервистов Андрей Аксёнов. — Было видно: перспективный мальчик с высоким потенциалом. У него есть качества для игры на серьёзном уровне: хорошо действует в отборе и на перехватах, уверенно ведёт верховые единоборства. Первый пас неплохой. Как о человеке о нём могу сказать: взрослый не по годам. Серьёзный, любознательный парень: если
От и до 62-й номер отработал и премьерный матч в РПЛ. По мнению Аксёнова — удачно.
«Считаю, Вадим ни в чём не уступил таким сильным нападающим, как Ари и Вандерсон, — рассуждает тренер. — Хорошо вёл единоборства, не допускал грубых ошибок. Наверное, сказалось и то, что основа с молодёжкой придерживаются схожих игровых моделей — с тройкой защитников: Карпову не пришлось перестраиваться. Для его возраста — нормальный, хороший дебют, полезная школа. Главное, чтобы он всё правильно понимал, самокритично оценивал себя и продолжал совершенствоваться».
Болельщики ЦСКА, убеждён, подпишутся под этими словами. Да и не ЦСКА, наверное, тоже — очень уж амплуа у парня дефицитное. Даром, что ли, Игнашевич почти до 40 в сборной пахал?