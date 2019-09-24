Вилков рассудит матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в субботу. Ассистентами Вилкова назначены Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Ширяев (Ставрополь), резервным судья — Николай Волошин (Смоленск). Матч пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), за нее будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Сергей Карасев (Москва).

В субботу также пройдет матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Тамбовом», который рассудит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Встречу между «Ростовом» и столичным «Динамо» будет обслуживать бригада во главе с Евгением Турбиным (Дмитров).

Также VAR будет использован на матче «Краснодара» и тульского «Арсенала», обслужит игру бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Матч пройдет в воскресенье. Также в этот день Павел Кукуян (Сочи) рассудит екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА, Алексей Матюнин (Москва) — казанский «Рубин» и «Уфу», а Станислав Васильев (Ижевск) — столичный «Спартак» и «Оренбург».