КДК РФС сократил в два раза штраф «Зениту» по итогам матча с «Рубином»
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова.
Матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» прошел в субботу в
«В секторе активной поддержки “Зенита” были использованы четыре пиротехнических изделия, нарушители задержаны. В данном случае мы оценили работу клуба, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. В связи с этим мы уменьшили штраф в два раза — итого 20 тысяч рублей. “Рубин” за задержку матча на 4 минуты оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.
Глава КДК рассказал и о других нарушения в туре. «Тамбов» — «Ростов»: болельщики ростовского клуба скандировали — 30 тысяч рублей штраф. «Тамбов» задержал начало матча на 2,5 минуты — 50 тысяч. «Оренбург» — «Локомотив»: выбежал болельщик на поле — штраф «Оренбургу» на 120 тысяч рублей, — добавил Григорьянц.