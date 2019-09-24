КДК РФС сократил в два раза штраф «Зениту» по итогам матча с «Рубином»

«В секторе активной поддержки “Зенита” были использованы четыре пиротехнических изделия, нарушители задержаны. В данном случае мы оценили работу клуба, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. В связи с этим мы уменьшили штраф в два раза — итого 20 тысяч рублей. “Рубин” за задержку матча на 4 минуты оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.