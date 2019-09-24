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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС сократил в два раза штраф «Зениту» по итогам матча с «Рубином»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) сократил в два раза штраф петербургскому «Зениту» по итогам матча с казанским «Рубином» в связи с тем, что нарушители были задержаны, сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 5:0.

«В секторе активной поддержки “Зенита” были использованы четыре пиротехнических изделия, нарушители задержаны. В данном случае мы оценили работу клуба, получили информацию от МВД, что документы по задержанию есть. В связи с этим мы уменьшили штраф в два раза — итого 20 тысяч рублей. “Рубин” за задержку матча на 4 минуты оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

Глава КДК рассказал и о других нарушения в туре. «Тамбов» — «Ростов»: болельщики ростовского клуба скандировали — 30 тысяч рублей штраф. «Тамбов» задержал начало матча на 2,5 минуты — 50 тысяч. «Оренбург» — «Локомотив»: выбежал болельщик на поле — штраф «Оренбургу» на 120 тысяч рублей, — добавил Григорьянц.

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